Alfonso Reyes, ingresado con coronavirus: "Tengo parcheados los pulmones"

Alfonso Reyes, exjugador de baloncesto del Real Madrid y exinternacional con España, ingresa en el hospital a los 48 años tras diez días luchando contra el coronavirus.

Reyes está contando en Twitter cómo está viviendo el día a día de la enfermedad: "Al final me ingresan. La placa ha salido algo peor que el otro día y han decidido que me quede". "Ha pasado a verme la doctora. No llego a tener neumonía pero tengo algo parcheados los pulmones", explica Alfonso.

El exjugador de básket manda un mensaje a todos los que le están apoyando durante la enfermedad: "Debo insistir, gracias infinitas por vuestro apoyo y ánimo. Ayuda muchísimo, no estoy solo. Siento el aliento de decenas de legiones dispuestas a aniquilar al hideputa".