Así es 'Café Colombia', la primera vía de nivel 9c que se completa en España

La historia de la escaladaha escrito una nueva página en Margalef, en Tarragona. Allí sobre una pared desplomada de 30 metros el madrileño Juan Díaz-Rullo ha completado una vía 9c, la máxima dificultad posible, a la que ha llamado Café Colombia. Solo cuatro escaladores en el mundo habían logrado antes una gesta así y, como esta, solo hay otras cuatro vías en el mundo, además en ninguna de ellas nadie ha sido capaz repetir.

La máxima dificultad posible en escalada

Prueba de la enorme magnitud de este logro es que Jorge ha preparado la ascensión a lo largo de cuatro años y medio y, en ese periodo, durante 240 días intentó acabar la vía Café Colombia hasta conseguirlo. Lo más difícil según nos ha contado ha sido "lidiar con la frustración, caer y seguir adelante, durante muchos días pensé en dejarlo". En lo físico sufrió muchos cortes en las manos que le hacían parar al menos una semana porque "con sangre patinas y no puedes escalar".

"Normalmente grito al terminar una vía, esta vez solo pude llorar"

Un reto de sangre, sudor y... lágrimas, porque nada más hacer realidad su reto rompió en llanto, "normalmente grito cuando termino una vía, pero esta vez solo pude llorar", nos ha contado en una entrevista exclusiva a Antena 3 Deportes. Ahora, ya inmerso en nuevas aventurask dice que "todavía tengo que asimilarlo, muchos días me levanto y pienso que tengo que ir a Café Colombia, hasta que me doy cuenta de que ya lo conseguí".

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