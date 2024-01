Alicia Chamorro, campeona del mundo de Muay Thai con 15 años

No hay quien le borre la sonrisa de la cara a la gallega Alicia Chamorro. Esta joven de 15 años, natural de la localidad de Culleredo (A Coruña), viene de conseguir el título de campeona del Mundo de Muay Thai en la categoría de sub-16. Lo ha hecho en Sorrento (Nápoles), en un duro combate disputado contra Cancello.

"Estoy muy orgullosa de mí y pienso que todo mi recorrido y mi esfuerzo ha merecido la pena", comenta la flamante ganadora. "Yo creo que lo determinante para que yo ganase fue la actitud, el ir para adelante. El no tener miedo y seguir luchando", añade.

Tanto Alicia como su entrenador, Iago Barros, fueron recibidos en el aeropuerto entre vítores y cánticos de sus familiares y amigos: "En casa están super contentos y muy orgullosos. Mis amigos dijeron: 'Cuando te conocí no pensé que acabarías siendo campeona del Mundo', pero yo les contesté que sigo siendo la misma", explica a Antena 3 Deportes.

Después de una semana de descanso comenzará a prepararse para los nuevos objetivos: "En enero nos vamos a Tailandia a disputar un campeonato del Mundo de WBC y vamos a ver si conseguimos podio".

Comenzó en esta disciplina con siete años

A Alicia la pasión por este deporte de contacto le viene desde pequeña y de familia: "Mis padres metieron en esto a mi hermano y yo también decidí que quería. Y me metieron para que aprendiese a defenderme. Al final me acabó gustando y no me salió tan mal. Seguí y siempre le decía a mi entrenador que quería pelear".

Y es que su mentor se ha convertido en uno de sus pilares fundamentales: "Yo siempre digo que quiero llegar a ser una Iago Barros de la vida", dice entre risas. Por delante le quedan años de aprendizaje y de entrenamientos: "Quiero llegar hasta la liga más importante que hay y pelear de manera profesional. ¡Quiero dedicarme a esto!", exclama.