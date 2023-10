Adrián Miramón, de las traineras a campeón mundial de 'Beach Sprint'

El remo de mar es una disciplina deportiva poco conocida. Y la gente no sabrá que tenemos a un campeón mundial que lo ha sido muchas veces. Se trata de Adrián Miramón, un malagueño que el pasado fin de semana en Barletta, Italia, se proclamó por segunda vez campeón mundial de 'Beach sprint'. Una modalidad que consiste en una carrera corta sobre la arena para salir con el bote mejor posicionado que su rival. Adrián explica en Antena 3 Deportes que es "una prueba muy explosiva. Además de muy televisiva por su espectacularidad".

"El 'Beach Sprint' es explosivo"

Sobre la embarcación recorren un circuito balizado de 500 metros. Lo hacen hasta alcanzar de nuevo la arena de la playa. Así fue ganando Adrián Miramón a todos los rivales que se le pusieron por delante. Incluido otro de los favoritos, el remero local Giovanni Ficarra. Las malas condiciones del mar el día de la carrera obligaron a retrasarla a este lunes a las siete de la mañana, lo que no supuso un problema para el remero malagueño.

"A mí mientras más olas haya mucho mejor, a pesar de que la la Guardia Costera italiana nos advirtió de que no se hacía responsable de posibles vuelcos de las embarcaciones", recuerda Adrián Miramón a Antena 3 Deportes.

"Cuantas más olas mejor"

Los remeros reciben instrucciones de sus entrenadores desde la misma orilla de la playa "te avisan de si te viene una ola o si hay que tener cuidado porque te vas a chocar con una boya". En el remo los competidores lo hacen de espaldas, a diferencia del piragüismo. Para Adrián es el segundo título mundial en 'Beach Sprint', además de tener otros cuatro en la disciplina de 'endurance' "donde se hacen, remando, seis kilómetros". El malagueño irá este fin de semana a por su quinto título mundial de esta especialidad.

"El Remo de Mar aspira a ser olímpico"

Pero no es oro todo lo que reluce. Adrián y sus compañeros se quejan de la falta de patrocinadores en este deporte. Para él el futuro no pinta muy bien "como me pare a pensarlo, dejo de remar mañana", ríe al comentarlo. Adrián compaginaba el remo de mar con las traineras hasta el año pasado. Compitió en Cantabria y en País Vasco donde no creían en él: "Me decían, '¿un malagueño aquí?'... No es posible. Pero como soy muy cabezón les demostré que estaban equivocados. Les he demostrado que sí, que podía remar en traineras".

Ahora la aspiración de Adrián y de todos los que practican el remo de mar es estar en unos Juegos Olímpicos, los de 2028 en Los Ángeles.

"Los miembros del COE nos vinieron a ver a los Juegos Mediterráneos y se quedaron asombrados de lo bonito que es el Remo de Mar. A ver si somo olímpicos en Los Ángeles 2028", desea Adrián Miramón.