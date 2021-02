'Voy a quedarme' y 'Memoria', las dos canciones de Blas Cantó candidatas a Eurovisión

Blas Cantó ha presentado las dos canciones candidatas al próximo festival de Eurovisión. 'Voy a quedarme' o 'Memoria', dos temas distintos pero que guardan la esencia del artista murciano, serán sometidas a la votación de sus seguidores para saber cuál es la que cantará finalmente.

La pandemia de coronavirus obligó a suspender el festival de Eurovisión 2020 al que se iba a presentar Blas Cantó con el tema 'Universo', pero ahora el ganador de la quinta edición del exitoso concurso de Antena 3 'Tu cara me suena' se presentará con más fuerza que nunca con una de estas dos canciones.

Las dos candidatas a Eurovisión 2021

'Voy a quedarme' es una bonita y emotiva balada en la que Blas Cantó sorprende con sus distintos registros vocales. "Tiene todos los registros que existen en mí. No sé ni cómo definirla. Es una canción cargada de emoción", reconoce el artista.

Con 'Memoria' los oyentes se engancharán gracias a su ritmo y a la buena energía que transmite. "Tiene mucho poder y es una producción muy cuidada", señala Blas Cantó. Ambas canciones ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

Blas Cantó presentará ambos temas en una gala con la compañía de artistas de la talla de Pastora Soler o Vanesa Martín. El murciano será quien represente a España con uno de estos dos temas el próximo 22 de mayo en Róterdam, Holanda, donde se celebrará el festival de Eurovisión.

"Estoy muy contento por todas las canciones que van a venir, no solo estas", ha reconocido Blas Cantó en los minutos previos al lanzamiento de las dos canciones a través de redes sociales. También ha reconocido que intentará no leer muchos comentarios para no estar "condicionado".

El coronavirus obligó a suspender la primera edición de Eurovisión en sus 65 años de historia. Pronto se conocerá cuál de las dos canciones es la elegida para representar a España.