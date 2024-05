¿Vienes a Galicia este fin de semana?

El anticiclón no acaba de llegar a la zona noroeste del mapa, pero los gallegos se caracterizan por buscar el lado positivo a todo. "Se chove, que chova". No, esta vez no va a llover, pero tampoco se podrá disfrutar de un tiempo de playa, así que hemos preparado una serie de propuestas para pasar el mejor fin de semana en Galicia. ¡Comenzamos!

El sábado echa el cierre el Festival de Cans. Nada tiene que envidiar a su homólogo galo, una celebración de cine en la que no faltan la alfombra roja, en medio de los alpendres de los vecinos de la localidad de Cans, en Pontevedra, las salas en las que se proyectan las películas, en las huertas de la zona, y, por encima de todo, destaca la 'Procesión de Chimpíns'. A modo de limusina, estos monocultores, o tractores de un solo eje, sirven para trasladar a cineastas e invitados por la villa. Decorados con flores, no falta música y, sobre todo, muy buen ambiente. El 'agroglamour' está garantizado.

Ese mismo día, para los amantes de la moda, hay una curiosa cita en la capital gallega. Se celebra el 'Modelo Royal Spain Senior'. En este certamen participan personas de entre 40 y 65 años interesados en protagonizar campañas de moda. Elegancia y saber estar son dos de los pilares fundamentales de la celebración, ¿quién ganará?

Y, hablando de vencedores, no podemos olvidar al Depor. Se celebra su ascenso por todo lo alto, con fiesta el sábado noche en la fuente de Cuatro Caminos. Su afición es inigualable y prometen fiesta multitudinaria.

¿Un poco de vino y naturaleza? Nuestro destino es la Ribeira Sacra. Se organizan las jornadas de puertas abiertas en las bodegas de la zona: catas, rutas de senderismo y muchas más actividades al aire libre y a las orillas del río Sil.

Si queremos comer y practicar deporte al tiempo, nuestro lugar es Ponte Caldelas, allí podremos asistir a los concursos de pesca de la trucha a primera hora del sábado y el domingo. Además, como no podía ser de otro modo, a la degustación de este pescado tan típico de la zona.

Y, como ya se acerca el verano, arranca también la temporal de festivales. Nos vamos a Ourense, al 'Ouren Sound Fest' con los conciertos de Arde Bogotá, The Rapants, Sidonie, Tanxugueiras y muchos más.

¿Necesitas algo más para venir a Galicia? Solo la mochila llena de ganas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com