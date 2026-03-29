Video: así ha sido el Domingo de Ramos en Sevilla, entre emoción y cifras récord
La Semana Santa de Sevilla ha arrancado este Domingo de Ramos con la emoción y el fervor característicos de uno de los días más esperados del año. Las calles de Sevilla se han llenado de público y nazarenos en un inicio de celebración marcado, además, por cifras récord de participación en muchas hermandades.
El incremento del número de nazarenos se ha convertido en una de las principales notas de esta edición. Algunas corporaciones han alcanzado registros históricos, como la Hermandad de la Macarena, que ha superado las 5.000 papeletas de sitio entre nazarenos, músicos y costaleros, lo que supone un crecimiento sostenido en los últimos años.
Este aumento también se ha reflejado en otras hermandades destacadas. La Hermandad de la Estrella ha sacado a la calle más de 3.000 nazarenos este Domingo de Ramos, mientras que la Hermandad del Amor ha superado los 3.100, repartidos entre sus dos cortejos. Por su parte, corporaciones como La Paz o El Baratillo han rebasado los 2.500 participantes.
El aumento constante de nazarenos ha abierto también un debate organizativo y de seguridad. Para adaptarse a estos cortejos cada vez más numerosos, algunas hermandades han optado por formar filas de tres o incluso cuatro personas, una medida que busca cumplir los tiempos de paso establecidos.
Sin embargo, esta solución plantea desafíos, especialmente en lo relativo a la movilidad dentro de los cortejos y la actuación de los servicios de seguridad. Desde el Consejo de Hermandades y Cofradías se ha advertido de que estos cambios pueden afectar a los pasillos internos utilizados por la Policía.
