Vicente Vallés, galardonado con el Premio Joan Ramón Mainat 2025

El director y presentador de Antena 3 Noticias 2 recibe dicha distinción gracias a una prolífica carrera en televisión que le sitúa como una figura clave en el panorama periodístico nacional.

Vicente Vallés

Vicente Vallés

Beatriz García
Publicado:

Vicente Vallés (Madrid, 1963), presentador y director de Antena 3 Noticias 2, ha sido distinguido con el Premio Joan Ramón Mainat 2025 del FesTVal (Festival de Televisión). El galardón reconoce una trayectoria extensa y sólida que lo ha convertido en una figura de referencia en el periodismo televisivo español. Rigurosidad, claridad, concisión y lucidez son rasgos que definen su estilo a la hora de analizar la actualidad y acercarla a la audiencia.

Formado en Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, Vallés inició su carrera en la Cadena SER, participando en programas como Hora 25 y Hoy por Hoy. En 1987 pasó a la sección de Deportes de TVE, hasta unirse posteriormente a Telemadrid como parte del equipo fundador de sus servicios informativos.

Desde entonces, ha desarrollado su labor en las principales cadenas de televisión del país, ocupando distintos puestos de responsabilidad: redactor de Política, jefe de Nacional, director de programas informativos y, finalmente, presentador y director de espacios de noticias, debates, entrevistas y análisis.

Durante su carrera ha cubierto los grandes acontecimientos informativos de las últimas décadas: elecciones en España, Estados Unidos, Francia o Reino Unido; los atentados del 11-S en Nueva York y del 11-M en Madrid; así como otros ataques terroristas en ciudades europeas como París o Niza. Además, ha sido moderador en cuatro debates electorales con los candidatos a la Presidencia del Gobierno organizados por Atresmedia.

Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios. En 2016 recibió el Ondas y el Iris de la Academia de Televisión como mejor presentador de informativos, y en 2024 fue distinguido con el Premio APM al Mejor Periodista del Año.

Bajo su dirección y junto a Esther Vaquero, Antena 3 Noticias 2 cerró la última temporada como líder indiscutible del prime time, alcanzando su quinta temporada consecutiva como el informativo más visto de la noche. El espacio superó los 2 millones de espectadores de media (17,7%) y registró más de 3,2 millones de espectadores únicos, ampliando la ventaja frente a su competidor directo en más de 9 puntos —la segunda mayor de la historia—. En junio, logró además un 19,5% de cuota, su mejor dato mensual en dos años.

