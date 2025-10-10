Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La emoción de Conchita al conocer a su ídolo Manuel Carrasco: "Es una de las cosas más bonitas que me ha pasado"

Conchita conoció a Manuel Carrasco tras el concierto celebrado en Zaragoza.

Conchita y Manuel Carrasco

La emoción de Conchita al conocer a su ídolo Manuel Carrasco | Antena 3 Noticias

Neila Gallego
Publicado:

Manuel Carrasco ha cumplido el sueño de Conchita, una de sus fans más longevas. Tiene 100 años y le mandó un mensaje a través de las redes sociales.

"Hola Manuel Carrasco, me llamo Conchita. Soy tu fan número, tengo 99 años, casi 100. Me gustan todas tus canciones", le dijo en un vídeo subido a redes sociales.

El artista quiso conocerla y aprovechó el concierto de Zaragoza, al que acudió Conchita. Más de 12.000 personas acudieron para escuchar las canciones de Carrasco, sin embargo el momento más emotivo fue tras el concierto. "Te he visto por ahí diciendo esas cosas de mí y pensé que me habías ganado el corazón", le ha dicho el cantante a Conchita.

Manuel Carrasco conoció a Conchita y lo ha compartido en redes sociales. "¿Y esto no es bonito? Por fin nos pudimos conocer Conchita y yo después de que me mandara este mensaje. Ella está a punto de cumplir 100 años y vino al concierto de Zaragoza. Cuánta ternura y cariño en sus palabras", dice en una publicación en Instagram.

En el vídeo se ve a Manuel Carrasco afirmándole que "te veo muy bien" mientras que Conchita le decía: "Te quiero mucho, de verdad". "Me alegro mucho de que hayas podido venir al concierto. Esto es lo más bonito que me ha pasado, que tú hayas venido hasta aquí y me hayas dicho todas estas cosas", le dijo el cantante.

Además, Carrasco regaló un anillo con un corazón y una flecha. Asegura que esta es una de las cosas más bonitas que le ha pasado en esta gira. Se quitó uno de sus anillos y se lo regaló. "Tú sabes la alegría que es, a esta edad conocerte, la alegría más grande del mundo", le contestó ella. "Pues yo me llevo tu mirada y tus palabras", concluyó el cantante.

La publicación ha generado miles de reacciones, en las que los usuarios aseguran que "han llorado" siendo testigos del momento.

