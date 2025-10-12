Muere Jimmy Shaw, actor de 'La que se avecina', tras tres años de lucha contra el cáncer

Jimmy Shaw, actor estadounidense afincado en España y conocido por su papel como Matthew en la popular serie 'La que se avecina', ha fallecido este sábado a los 59 años víctima de un cáncer de páncreas contra el que llevaba luchando desde hace más de tres años. Su muerte ha causado una profunda conmoción en el mundo audiovisual español, donde Shaw desarrolló una prolífica carrera durante más de dos décadas.

Nacido en Los Ángeles el 6 de abril de 1966, Shaw se trasladó a España a comienzos de los años 2000, motivado por el deseo de aprender castellano y encontrar nuevos retos profesionales. Con el tiempo, se convirtió en un rostro habitual del cine y la televisión nacional, participando en numerosas producciones como 'El tiempo entre costuras', 'Águila Roja', 'El Ministerio del Tiempo', '30 Monedas', 'Cuéntame cómo pasó' o 'Nacho', entre otras.

Imagen de Jimmy Shaw jubnto al resto del cast de Aguila Roja. | GTRES

Fue en 'La que se avecina', donde encarnó al excéntrico Matthew, cuñado del personaje de Judith Becker (Cristina Castaño), donde alcanzó mayor popularidad. La relación profesional entre ambos actores se convirtió con el tiempo en una estrecha amistad.

Cristina Castaño fue precisamente una de las voces más activas en su intento por salvar la vida de Shaw. El pasado septiembre, lanzó en redes una campaña de recaudación de fondos para sufragar una operación clave que debía realizarse en Lisboa, en manos del único especialista capaz de intervenir su caso. Aunque la iniciativa movilizó a miles de personas y logró una importante suma, cercana a los 100.000 euros, finalmente el actor no pudo superar la enfermedad.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento, Castaño expresó su dolor en redes sociales con un emotivo mensaje: "Pocas personas he visto luchar por la vida como a él. Estamos absolutamente devastados". Agradeció también el apoyo recibido por parte del público: "Jimmy se lleva todo ese cariño que le brindasteis". En una publicación posterior, añadió un desgarrador "vuela alto, mi querido cuñado".

Desde su agencia de representación, Mucho Arte Management, también confirmaron el fallecimiento con un mensaje breve pero sentido: "Se nos ha ido una luz, una sonrisa, un gran actor y un ser humano. Te queremos. Nos dejas rotas".

Imagen de la despedida de su agencia, Mucho Arte Management. | @muchoartemanagement

Antes de asentarse en España, Jimmy Shaw ya había tenido experiencia en la industria televisiva estadounidense, con apariciones en series como 'Days of Our Lives', 'Sisters','Will & Grace' o 'Sensación de vivir'. En el ámbito cinematográfico, también participó en títulos como 'El hombre de las mil caras', de Alberto Rodríguez, o 'Tom of Finland', del finlandés Dome Karukoski.

Además de su carrera en pantalla, Shaw ejercía como profesor de interpretación en inglés y técnicas teatrales en Madrid, donde residía actualmente. Hace un año contrajo matrimonio con su pareja, cuyo nombre no ha trascendido públicamente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com