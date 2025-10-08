La hermana de Dolly Parton se pronuncia sobre los problemas de salud de la cantante: "Todos te queremos"

El icono de la música country Dolly Parton, que a sus 79 años sigue sorprendiendo en sus actuaciones y sabe como renovarse año tras año, daba un triste comunicado para sus fans. Esto ocurría hace varias semanas, cuando la cantante estadounidense anunciaba por la red social 'X' que posponía los seis conciertos previstos para estas navidades en Las Vegas, a finales de 2026, por problemas de salud.

En el post, Dolly comentaba "Como muchos saben, he estado enfrentando algunos problemas de salud, y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos", añadiendo que debido a los tratamientos médicos no podría ensayar y dar un buen espectáculo: "Pagáis buen dinero para verme actuar, y quiero estar en mi mejor momento para ustedes".

Comunicado de Freida Parton

La hermana de la cantante se ha pronunciado por redes hablando sobre la situación que vive Dolly, asegurando que no se encuentra bien y pidiendo a todos que recen por ella: "Muchos de ustedes saben que últimamente no se ha sentido muy bien. Creo firmemente en el poder de la oración, y he recibido la guía para pedirles a todos los que la aman que sean guerreros de oración y oren conmigo".

Además, Freida aseguraba que no podía dormir por la preocupación que sentía por su hermana "he estado despierta toda la noche orando", mandando también un mensaje de amor a Dolly: "Es fuerte, la queremos, y con todas las oraciones que se elevan por ella, sé en mi corazón que estará bien. ¡Que Dios te bendiga, mi hermanita Dolly! ¡Todos te queremos!".

Un año trágico para Dolly

La cantante ha tenido un año muy complicado, además de sus problemas de salud, recientemente perdió a su marido, Carl Dean. Este falleció a los 82 años y tras casi seis décadas como marido y mujer. Dolly anunciaba que estaba de luto por la perdida mediante redes sociales.

Comentaba que le ama desde los 18 años y que esta muy agradecida por los 60 años de matrimonio que compartió junto a el, dedicándole una canción con el mensaje "siempre serás la estrella de mi historia".

A esto se ha sumado sus problemas de salud, ante los cuales anuncia que no pretende dejar los escenarios, pero que debe traspasar La serie de conciertos Dolly: Live in Las Vegas, planeada en un principio para 6, 7, 10, 12 y 13 de diciembre de 2025 en The Colosseum at Caesars Palace, a septiembre de 2026 en los días 17, 19, 20, 23, 25 y 26.

