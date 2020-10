Vanesa Martín presenta su nuevo disco 'Siete veces sí' compuesto durante los meses de confinamiento

La cantautora malagueña Vanesa Martín ha presentado este viernes 23 de octubre su nuevo trabajo musical: 'Siete veces sí'. Un álbum compuesto durante los meses del confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus.

La cantante pensó en pasar un año sabático, pero el comienzo de la pandemia provocado por el covid-19 cambió todos sus planes. De los meses de confinamiento domiciliario ha surgido este nuevo álbum de doce canciones. "Hoy me reconocí entre nervios, sonrisas y adrenalina", ha compartido en un mensaje la compositora en su red perfil de Instagram.

La compositora de 'La piel' y 'Durmiendo sola' ha explicado el significado del título de su nuevo álbum: "Cuentan que cada seis olas hay una séptima que renueva la energía de todo y bendice lo nuevo que va a ocurrir". Un trabajo musical enfocado a la realización del directo, un proyecto a expensas de la evolución de la situación epidemiológica del país. "Es paradójico hacer un disco enfocado al directo y que no sepamos cuándo vamos a recuperar la normalidad en absoluto", ha contado la artista.

Muchos compañeros de profesión han compartido vídeos en sus redes sociales disfrutando del nuevo álbum de la cantante, como Andrés Suárez, Pastora Soler, Rosario Flores y Álex Ubago. "Me dice, jodida, si es que no tienes una mala", ha bromeado la cantautora sobre la crítica de Joaquín Sabina.

Vanesa Martín participa desde 2015 en el programa 'La Voz' como asesora de su compañero de profesión Manuel Carrasco. Son muchas las niñas y jóvenes que han confesado en el programa la admiración por la artista, pero ella presume de mantener los pies en la tierra: "¿Cómo no se te han ido los pies del suelo? Es que a mi jamás se me ha levantado ni medio talón", ha confesado Vanesa.

El último trabajo de la cantante hasta ahora, 'Todas las mujeres que habitan en mí', su sexto álbum, fue lanzado en 2018 y logró superar las 40.000 copias vendidas, dotando de un disco platino a la joven malagueña. 'Siete veces sí' está ya disponible en todas las plataformas de reproducción y verá los escenarios el próximo 2021 si la pandemia lo permite.