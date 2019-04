'Trump y la caída del imperio Clinton', el libro de Vallés imprescindible para entender el ascenso del magnate en la política estadounidense

El periodista Vicente Vallés pide estar prevenidos porque el populismo puede llegar al poder en cualquier país del mundo al explicar que millones de estadounidenses no votaron a Donald Trump a la ligera, sino que son personas de toda condición, origen y lugar de residencia que tenían sus motivos. En 'Trump y la caída del imperio Clinton', editado por La Esfera de los Libros, Vallés destaca el papel "determinante" de los medios en las últimas elecciones norteamericanas. La conjunción de la televisión y de las redes sociales tuvo un efecto "multiplicador" en la campaña de Trump.

Su victoria nos enseña, según el director de Noticias 2 de Antena 3, que no conviene fiarse nunca de que aquello que uno piensa que es lo razonable que salga de unas elecciones o de un referéndum. Así, cita el 'brexit', algunos de cuyos partidarios aducen argumentos de "miedo" similares a los de los votantes de Trump, por ejemplo hacia los trabajadores inmigrantes.

Precisa el autor que las peculiaridades del sistema electoral norteamericano han posibilitado que Trump vaya a ser presidente con tres millones de votos menos que la candidata demócrata, Hillary Clinton, por lo que ya algunas figuras políticas cuestionan su legitimidad. De hecho, sus rivales políticos, demócratas esencialmente en este momento, están intentando que Trump tenga un solo mandato, lo que vendría a ser el principal fracaso político de un presidente, eso si antes no hay movimientos para un proceso de destitución, según entiende Vallés.

"Hillary tenía demasiados cadáveres en el armario"

Augura que Trump, quien ha reiterado que él no es político, va a intentar gobernar como ha prometido, pues no puede evitar ser él mismo. Otra cosa es que los "contrapesos" de la política estadounidense lo permitan, así que habrá que ver cómo se comporta la mayoría republicana del Congreso y cómo responde él. Vallés señala que la llegada al poder de Trump ha supuesto la "caída aparatosa" de los Clinton como matrimonio con capacidad de influir dentro y fuera de los EEUU, pero no quiere decir que estén enterrados políticamente. Se encuentran en una fase de "duelo" y habrá que ver si vuelven.

La realidad es que Hillary no era una buena candidata, "tenía demasiados cadáveres en el armario", señala el autor, aunque es cierto que ganó las elecciones en número de votos. Además, cree que la Asociación Nacional del Rifle va a vivir una temporada "muy tranquila". Vallés, que viajará a la toma de posesión de Trump el viernes próximo, ha cubierto las elecciones presidenciales estadounidenses para varios medios desde 1992.