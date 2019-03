Tres modelos australianas revolucionan la red interpretando canciones de diferentes artistas

Esta vez, las jóvenes, de 25, 27 y 28 años, se disfrazan de militares, rockeras, raperas o princesas para interpretar 14 melodías, de Elvis, Queen, Michael Jackson o Rihana, entre otros. Incluso añaden más "picante" a su atractivo natural terminando el vídeo de tres minutos en topless al ritmo del atrevido vídeo 'Wrecking Ball' de Miley Cyrus.

Las tres trabajan y se conocieron en la misma agencia de modelos de Sydney y nunca imaginaron que esta manera de "pasárnoslo bien" llegase a tener tanta repercusión. "Era una manera de dejar claro que las llamadas 'niñas bonitas' también podemos divertirnos haciendo lo que nos gusta", dicen.

Su interpretación de 'Bohemian Rhapsody' fue mundialmente seguida, y "no teníamos ni idea de que la respuesta sería tan increíble. No hubo país o continente del que no nos llegase un mensaje de que les había gustado", asegura Shae-Lee.

El vídeo se llama 'Mime through time' (Mímica a través del tiempo) y las modelos van a emprender una gira por California para promocionarse e intentar conseguir patrocinadores para lanzar su propio show de televisión.