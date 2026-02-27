La Real Filharmonía de Galicia sale a la carretera para celebrar sus 30 años de historia

A los 30, las instituciones dejan de ser promesas y empiezan a ser legado. Fundada en 1996 como un proyecto cultural ambicioso en Santiago de Compostela, la Real Filharmonía de Galicia ha construido su identidad con 50 músicos en plantilla y una estructura estable que la convierte en una rara avis dentro del panorama orquestal español.

Por su podio han pasado nombres como Antoni Ros Marbà o Paul Daniel, configurando una personalidad artística que ha sabido dialogar con la tradición y la contemporaneidad.

Hoy es uno de sus pilares de la formación de nuevas generaciones de intérpretes.

Cumple 30 años y bajo el título “Historias da Historia”, la orquesta convertirá cada concierto en un capítulo de una narración mayor: la de un proyecto cultural que hoy se ha consolidado como una de las iniciativas musicales más reconocidas de España. No hay un programa cerrado que el público pueda subrayar de antemano: la sorpresa es parte del juego. La propuesta apela a la escucha activa y a la complicidad entre músicos y oyentes.

Al frente de la celebración estará su director titular y artístico, Baldur Brönnimann, en un concierto que funciona también como homenaje a Helmuth Rilling, figura clave en los primeros pasos de la orquesta.

30 años de música celebrados nota a nota

La gira conmemorativa recorrerá Galicia a finales de febrero y comienzos de marzo. Cuatro fechas para celebrar en casa, pero en movimiento. El 28 de febrero sonará en el Auditorio de Galicia de Compostela (20:30 h), el 4 de marzo en el Centro Cultural Afundación de Vigo (20:00 h), el 5 de marzo en el Auditorio de Ferrol (20:30 h) y el 6 de marzo en el Palacio de la Ópera de A Coruña (20:00 h).

El recorrido no es casual: la Real Filharmonía se desplaza para reforzar su vínculo con el territorio y devolver a distintas ciudades una parte de lo que ha recibido durante tres décadas de apoyo institucional y público fiel. Las entradas mantienen precios moderados y con descuentos.

La celebración de los 30 años incluye un gesto simbólico hacia el futuro: en paralelo al concierto de Santiago, el Auditorio de Galicia acogerá un taller creativo para niños y niñas de 7 a 12 años.

“Historias da Historia” se presenta como un ejercicio de memoria y, al mismo tiempo, como una declaración de futuro. Una forma de afinar el rumbo, nota a nota, con cada ciudad y cada espectador.

