Elvira Mínguez gana el Premio Primavera de Novela 2026

La escritora y actriz Elvira Mínguez se ha alzado con el galardón de la trigésima edición del Premio Primavera de Novela gracias a su obra 'La educación del monstruo', una historia que pone el foco en un capítulo poco transitado por la narrativa española: la emigración de miles de españoles a Alemania durante el siglo XX.

El resultado del jurado se dio a conocer este jueves en Madrid, tras una deliberación en la que los miembros destacaron la solidez literaria de la obra y su capacidad para rescatar una memoria colectiva, que ha permanecido en un segundo plano dentro de la ficción contemporánea. La novela aborda las vivencias, conflictos y procesos de identidad de quienes abandonaron España en busca de oportunidades laborales en territorio alemán, ofreciendo una mirada humana y profunda sobre aquella experiencia migratoria.

El premio está dotado con 100.000 euros

El Premio Primavera de Novela, uno de los reconocimientos más prestigiosos del panorama literario en lengua española, está dotado con 100.000 euros. La convocatoria corre a cargo de la editorial Espasa y Ámbito Cultural de El Corte Inglés, que cada año impulsan esta iniciativa con el objetivo de promover la creación literaria y descubrir nuevas voces o consolidar trayectorias ya reconocidas.

En esta XXX edición se han presentado un total de 1.590 manuscritos procedentes tanto de España como de distintos países de Latinoamérica, una cifra que confirma el amplio alcance y la relevancia internacional del certamen. La elevada participación refleja, además, el buen momento creativo que atraviesa la narrativa en español.

El jurado ha estado presidido por la escritora Carme Riera y ha contado con la participación de los autores Antonio Soler, Nativel Preciado, Gervasio Posadas y David Cebrián, quienes acordaron por unanimidad conceder el premio a Mínguez.

Con este reconocimiento, Elvira Mínguez suma un nuevo hito a su trayectoria profesional, consolidando su faceta literaria tras una amplia carrera en el ámbito de la interpretación. 'La educación del monstruo' se perfila así como una de las publicaciones destacadas del año, llamada a suscitar tanto interés crítico como el favor de los lectores.

La entrega oficial del galardón y la publicación de la obra marcarán el próximo capítulo de esta edición histórica del Premio Primavera, que cumple tres décadas reafirmando su compromiso con la literatura en español.

