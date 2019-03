"La Historia siempre nos ha contado que la una era fea y gorda y la otra, guapa y estúpida. No hay más. Pero es que la Historia siempre nos la han contado hombres", dice la autora.



El feminismo, no obstante, no es lo que la mueve. Su intención, dice, es de justicia histórica. "Enrique VIII hizo y deshizo a su antojo. Nunca nadie le recriminó nada porque era el rey pero lo cierto, es que era un tirano que cometió muchas atrocidades", añade Gregory.



Entre ellas, la decapitación de dos de sus mujeres en la Torre de Londres. un enclave en pleno Londres plagado de leyendas, como la de que Ana Bolena sigue paseando con su cabeza debajo del brazo por los pasillos de la fortaleza.



Enrique VIII la acusó de alta traición por celos y la ejecutaron. Lo pudimos ver en Las hermanas Bolena, la adaptación cinematográfica del anterior libro de la autora ¿Veremos también La Trampa dorada en el cine? "No lo sé. De momento, sólo quiero dedicar libros", agrega la escritora.