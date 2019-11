La trágica muerte del hermano de Joaquin Phoenix, actor del 'Joker', en Halloween de 1993

Joaquin Phoenix es uno de los actores más aclamados de Hollywood tras dar vida al 'Joker'. El actor reconoce no pasar un solo día sin recordar la trágica muerte de su hermano y lo que supuso la pérdida para él.

Su hermano, el también actor River Phoenix. ya era toda una estrella y prometía ser el más prometedor de su generación. Una trágica noche cambió sus vidas para siempre.

Joaquin Phoenix: "Me tomó más de un año volver a empezar mi vida"

El actual 'Joker' asegura sentirse culpable de la muerte ya que fue él quien convenció a su hermano de salir la noche de Halloween: "Es algo que nunca voy a entender. La noche que murió River quería quedarse en casa tocando la guitarra, pero yo le convencí de salir. Él no tenía ganas, solo lo hizo para asegurarse de que yo estuviera bien. Después de la muerte de River sentí que estaba alterado. Me tomó más de un año volver a empezar mi vida".

La trágica noche de la muerte

Los hechos ocurrieron en la puerta del Viper Room en Los Ángeles. Era la noche del 30 de octubre de 1993 y el Sunset Strip, local nocturno del que era copropietario Johnny Depp, se preparaba para celebrar Halloween.

Hasta allí acudieron Joaquin, su hermano River, la actriz Samantha Mathis que era pareja de River y su otra hermana Rain, junto a otros amigos como John Frusciante, guitarrista de los Red Hot Chili Peppers.

River Phoenix: "Creo que sufro una sobredosis"

Según cuenta, alguien puso una copa a River y él se la bebió de un trago sin saber qué había en el vaso. Al rato le dijo a un amigo: "No me siento demasiado bien. Creo que sufro una sobredosis".

La persona que sirvió la copa nunca fue identificada, sin embargo, se descubrió que la copa contenía una mezcla líquida de cocaína y heroína.

El actor se desplomó en el suelo de forma repentina frente a todos los presentes. Su hermano Joaquin, que vio cómo su hermano agonizaba, cogió el teléfono y llamó al 911: "Está teniendo espasmos, entre la calle Sunset con Larrabe. Creo que ha tomado Valium o algo así. ¡Se está muriendo! ¡Por favor!". Joaquin decidió mentir sobre lo que había consumido su hermano para protegerlo.

Cuando la ambulancia llegó, ya era demasiado tarde. River Phoenix murió en el hospital, en la madrugada del 31 de octubre de 1993.

Samantha Mathis habla 25 años después de la tragedia

La entonces pareja del fallecido actor, que en ese momento tenía 23 años al igual que River, reconoció que lo primero que pensó cuando vio que un guardaespaldas lo sacó del baño del club y lo expulsó fue que se habría peleado con alguien.

Mathis salió del local y vio a River caer al suelo con convulsiones. Junto a él, Joaquin gritaba desesperadamente.

Samantha Mathis: "Estaba drogado de una manera que me hizo sentir incómoda"

"Sabía que algo iba mal esa noche, algo que no entendía. No vi a nadie consumiendo drogas, pero él estaba drogado de una manera que me hizo sentir incómoda", aseguró Mathis tras mantenerse mucho tiempo en silencio tras el trágico suceso.

Su entonces pareja señaló al entorno del actor por lo sucedido dentro del local: "La heroína que lo mató no apareció hasta que entramos en The Viper Room. River ayudó a muchos de sus amigos a salir de las drogas, pero cuando él necesitó ayuda, ellos no le ayudaron. De hecho, en algunos casos, fue todo lo contrario".