The Script: "Escribimos Hall of Fame en un momento en el que se necesitaba levantar el espíritu”

ENTREVISTA exclusiva CON THE SCRIPT

Ser jóvenes, varones, tocar en un grupo, triunfar ante las fans y no caer en los estereotipos de las boybands de adolescentes. The Script rasga con el pop rompelistas buscando letras con significado –Hall of Fame es todo un canto al optimismo- y sonidos raperos con estribillos adhesivos. Antena3.com ha estado con la banda en exclusiva y entre otras intimidades nos han desvelado que la primera novia de Danny fue española o que a Glen le encanta Paco de Lucía y en sus acústicos toca el cajón español.