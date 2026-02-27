Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Susan Sarandon alaba el apoyo de España con Gaza y asegura que Pedro Sánchez "está en el lado correcto de la historia"

La actriz estadounidense Susan Sarandon ha visitado Barcelona con motivo del Goya Internacional 2026 y, en un encuentro con la prensa, ha celebrado su vínculo con la ciudad y el posicionamiento de España sobre Palestina.

La actriz estadounidense Susan Sarandon

La actriz estadounidense Susan SarandonEFE

Claudia Justes
Publicado:

La actriz y productora estadounidense Susan Sarandon, que se encuentra en Barcelona con motivo de la próxima entrega del Goya Internacional 2026 en el Auditori Fórum CCIB, ha protagonizado un encuentro con los medios de comunicación en El Born, Museu d'Història de Barcelona. Ha sido allí donde la actriz ha asegurado estar muy feliz de recibir el premio y estar, de nuevo, en la ciudad condal. "Me encanta la ciudad".

La actriz comprometida y activista, no ha podido evitar emocionarse al agradecer el apoyo de España a Palestina, en el que ha aprovechado para dedicar unos elogios al país, al que define como uno que no duda en señalar injusticias. "No tengo elección con el activismo. Vengo de un lugar con censura y represión", ha declarado con voz temblorosa.

En ese contexto, ha querido posicionarse y expresa unas palabras al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diciendo que "está en el lado correcto de la historia". En esta intervención, se ha podido ver a la actriz conmovida en algunos momentos, y ha calificado a la sociedad española de tener una "claridad moral", destacando su actitud con la situación que se está viviendo actualmente y que, a su juicio, lamenta la diferente situación que atraviesa Estados Unidos, lamentando que “muchas cosas se están viniendo abajo”.

Sarandon también ha destacado la libertad de expresión y cómo en España existe ese margen para que figuras públicas se pronuncien sobre conflictos internacionales. Ha sido en este contexto donde ha dedicado unas palabras al actor Javier Bardem como ejemplo de compromiso.

"Deberíamos poder expresar lo que pensamos sin miedo a represalias profesionales". En ese sentido, ha querido recordar su caso, donde sus declaraciones en apoyo a los derechos del pueblo palestino tuvieron consecuencias directas en su carrera, ya que la agencia estadounidense United Talent Agency decidió poner fin a su relación contractual con ella tras aquella polémica. "En noviembre me despidió mi agencia por manifestarme a favor de Gaza. Ahora tengo un agente británico y estoy trabajando en filmes más independientes".

También le han preguntado por la cultura y el estilo de vida en España, así como por la posibilidad de instalarse aquí. La idea le resulta tentadora, aunque no hasta el punto de dar el paso definitivo. Reconoce que no habla español y que tiene hijos y nietos que la necesitan cerca. "España me seduce, tiene muchísimas cosas bonitas, pero no podría soportar pasar tanto tiempo lejos de mi familia", asegura la actriz.

