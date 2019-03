Una super-sexy Jennifer López estrena videoclip con Pitbull

Jennifer López repite con el rapero Pitbull en su último trabajo. Se llama 'Live It Up', y la cantante aparece luciendo 'sex appeal'. En los cuatro minutos y medio de duración, Jennifer luce sensuales estilismos en rojo y negro, con altas botas con afilados tacones. También aparece en traje de baño, y balanceándose sobre un trapecio. Pitbull aparece, mientras tanto, ejerciendo de anfitrión en una fiesta en la playa.

El rapero y la cantante ya habían colaborado antes en la grabación de dos temas: 'On the floor' y 'Dance again'. El videoclip de 'Live It UP' supera ya los once millones de visitas en la red.