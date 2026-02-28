GOYA
Lista de nominados de los Premios Goya 2026
La gala se celebra en Barcelona con Luis Tosar y Rigoberta Bandini como presentadores. Gonzalo Suárez y Susan Sarandon recibirán Goyas honoríficos.
La Academia del Cine desveló la lista completa de nominaciones a la 40ª edición de los Premios Goya, que se celebrará hoy, 28 de febrero en Barcelona. La ceremonia, que tendrá lugar en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, será presentada por Luis Tosar y Rigoberta Bandini, y celebrará cuatro décadas de cine español.
Las principales favoritas de la noche son "Los domingos", de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones, y "Sirat", de Oliver Laxe, con 11 candidaturas. "Los domingos" fue la gran triunfadora de los Premios Feroz, mientras que "Sirat" llega tras su éxito en Cannes y su selección para representar a España en los Oscar.
Completan el quinteto de aspirantes a Mejor Película "Sorda" (7 nominaciones), "Maspalomas" (9) y "La cena" (8). Otras producciones destacadas con múltiples candidaturas son "El cautivo" (7), "Los Tigres" (7), "Romería" (6) y "Ciudad sin sueño" (5).
Hasta el momento, solo se han anunciado dos galardones especiales: el Goya de Honor 2026 a Gonzalo Suárez y el Goya Internacional a Susan Sarandon. El resto de los premios se revelará durante la ceremonia, que promete una noche marcada por la diversidad de miradas y la fuerza del cine de autor español.
A continuación, el listado completo de todos los nominados a los Goya 2026:
MEJOR PELÍCULA PREMIOS GOYA 2026
- La cena
- Los domingos
- Maspalomas
- Sirât
- Sorda
A MEJOR DIRECCIÓN
- Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos
- Carla Simón, por Romería
- Oliver Laxe, por Sirât
- Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, por Maspalomas
- Albert Serra, por Tardes de Soledad
A MEJOR ACTOR PROTAGONISTA
- Alberto San Juan, por La cena
- Miguel Garcés, por Los domingos
- Jose Ramón Soroiz, por Maspalomas
- Mario Casas, por Muy lejos
- Manolo Solo, por Una quinta portuguesa
A MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA
- Ángela Cervantes, por La furia
- Patricia López Arnaiz, por Los Domingos
- Antonia Zegers, por Los Tortuga
- Nora Navas, por Mi amiga Eva
- Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
- Elvira Mínguez, por La Cena
- Nagore Aramburu, por Los domingos
- Miryam Gallego, por Romería
- Elena Irureta, por Sorda
- María de Medeiros, por Una quinta portuguesa
MEJOR ACTOR DE REPARTO
- Miguel Rellán, por El cautivo
- Juan Minujín, por Los domingos
- Kandido Uranga, por Maspalomas
- Tamar Novas, por Rondallas
- Álvaro Cervantes, por Sorda
MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN
- Nora Hernández, por La cena
- Blanca Soroa, por Los domingos
- Elvira Lara, por Los Tortuga
- Llúcia García, por Romería
- Miriam Garlo, por Sorda
MEJOR ACTOR REVELACIÓN
- Antonio "Toni" Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño
- Julio Peña, por El cautivo
- Hugo Welzel, por Enemigos
- Jan Monter Palau, por Estrany Riu
- Mitch, por Romería
MEJOR DIRECCIÓN NOVEL
- Ion de Sosa, por Balearic
- Jaume Claret Muxart, por Estrany riu
- Gemma Blasco, por La furia
- Gerard Oms, por Muy lejos
- Eva Libertad, por Sorda
MEJOR GUION ORIGINAL
- Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos
- José Mari Goenaga, por Maspalomas
- Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla
- Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât
- Avelina Prat, por Una quinta portuguesa
MEJOR GUION ADAPTADO
- Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño
- Celia Rico Clavellino, por La buena letra
- Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena
- Carla Simón, por Romería
- Eva Libertad, por Sorda
MEJOR MÚSICA ORIGINAL
- Carla F. Benedicto, por El talento
- Iván Palomares de la Encina, por Leo & Lou
- Julio de la Rosa, por Los Tigres
- Aránzazu Calleja, por Maspalomas
- Kangding Ray, por Sirât
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
- "La Arepera", de Paloma Peñarrubia Ruiz, por Caigan las rosas blancas
- "Flores para Antonio", de Alba Flores y Silvia Pérez Cruz, por Flores para Antonio
- "Hasta que me quede sin voz", de Leiva, por Hasta que me quede sin voz
- "Y mientras tanto, canto", de Víctor Manuel, por La cena
- "Caminar el tiempo", de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars, por Parecido a un asesinato
MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
- Antonello Novellino, por Ciudad sin sueño
- Sergio Díaz Bermejo, por El cautivo
- Itziar García Zubiri, por Los domingos
- Begoña Muñoz Corcuera, por Los tigres
- Oriol Maymó, por Sirât
MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
- Ciudad sin sueño
- Los Domingos
- Los Tigres
- Maspalomas
- Sirât
MEJOR MONTAJE
- Ciudad sin sueño
- Los domingos
- Los tigres
- Sirât
- Un fantasma en la batalla
MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE
- El cautivo
- La cena
- Los tigres
- Maspalomas
- Sirât
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
- El cautivo
- Gaua
- La tregua
- Maspalomas
- Sirât
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
- El cautivo
- Gaua
- La cena
- Los domingos
- Romería
MEJOR SONIDO
- El cautivo
- Los domingos
- Los tigres
- Sirât
- Sorda
MEJORES EFECTOS ESPECIALES
- Enemigos
- Gaua
- Los tigres
- Sirat
- Un fantasma en la batalla
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
- Bella
- Decorado
- El tesoro de Barracuda
- Norbert
- Olivia y el terremoto invisible
MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL
- 2025. Todos somos Gaza
- Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
- Flores para Antonio
- Tardes de soledad
- The Sleeper. El Caravaggio perdido
MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA
- Belén (Argentina)
- La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
- La piel del agua (Costa Rica)
- Manas (Brasil)
- Un poeta (Colombia).
MEJOR PELÍCULA EUROPEA
- Cónclave (Reino Unido)
- La chica de la aguja (Dinamarca)
- On Falling (Portugal)
- Un simple accidente (Francia)
- Valor Sentimental (Noruega).
MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
- Ángulo muerto
- De sucre
- El cuento de una noche de verano
- Sexo a los 70
- Una cabeza en la pared
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
- Disonancia
- El santo
- La conversación que nunca tuvimos
- The Painter's Room
- Zona Wao
MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
- Buffet paraiso
- Carmela
- El corto de Rubén
- El estado del Alma
- Gilbert
