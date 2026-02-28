Lista de nominados de los Premios Goya 2026

La Academia del Cine desveló la lista completa de nominaciones a la 40ª edición de los Premios Goya, que se celebrará hoy, 28 de febrero en Barcelona. La ceremonia, que tendrá lugar en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, será presentada por Luis Tosar y Rigoberta Bandini, y celebrará cuatro décadas de cine español.

Las principales favoritas de la noche son "Los domingos", de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones, y "Sirat", de Oliver Laxe, con 11 candidaturas. "Los domingos" fue la gran triunfadora de los Premios Feroz, mientras que "Sirat" llega tras su éxito en Cannes y su selección para representar a España en los Oscar.

Completan el quinteto de aspirantes a Mejor Película "Sorda" (7 nominaciones), "Maspalomas" (9) y "La cena" (8). Otras producciones destacadas con múltiples candidaturas son "El cautivo" (7), "Los Tigres" (7), "Romería" (6) y "Ciudad sin sueño" (5).

Hasta el momento, solo se han anunciado dos galardones especiales: el Goya de Honor 2026 a Gonzalo Suárez y el Goya Internacional a Susan Sarandon. El resto de los premios se revelará durante la ceremonia, que promete una noche marcada por la diversidad de miradas y la fuerza del cine de autor español.

A continuación, el listado completo de todos los nominados a los Goya 2026:

MEJOR PELÍCULA PREMIOS GOYA 2026

La cena

Los domingos

Maspalomas

Sirât

Sorda

A MEJOR DIRECCIÓN

Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos

Carla Simón, por Romería

Oliver Laxe, por Sirât

Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, por Maspalomas

Albert Serra, por Tardes de Soledad

A MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Alberto San Juan, por La cena

Miguel Garcés, por Los domingos

Jose Ramón Soroiz, por Maspalomas

Mario Casas, por Muy lejos

Manolo Solo, por Una quinta portuguesa

A MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Ángela Cervantes, por La furia

Patricia López Arnaiz, por Los Domingos

Antonia Zegers, por Los Tortuga

Nora Navas, por Mi amiga Eva

Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Elvira Mínguez, por La Cena

Nagore Aramburu, por Los domingos

Miryam Gallego, por Romería

Elena Irureta, por Sorda

María de Medeiros, por Una quinta portuguesa

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Miguel Rellán, por El cautivo

Juan Minujín, por Los domingos

Kandido Uranga, por Maspalomas

Tamar Novas, por Rondallas

Álvaro Cervantes, por Sorda

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN

Nora Hernández, por La cena

Blanca Soroa, por Los domingos

Elvira Lara, por Los Tortuga

Llúcia García, por Romería

Miriam Garlo, por Sorda

MEJOR ACTOR REVELACIÓN

Antonio "Toni" Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño

Julio Peña, por El cautivo

Hugo Welzel, por Enemigos

Jan Monter Palau, por Estrany Riu

Mitch, por Romería

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL

Ion de Sosa, por Balearic

Jaume Claret Muxart, por Estrany riu

Gemma Blasco, por La furia

Gerard Oms, por Muy lejos

Eva Libertad, por Sorda

MEJOR GUION ORIGINAL

Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos

José Mari Goenaga, por Maspalomas

Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla

Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât

Avelina Prat, por Una quinta portuguesa

MEJOR GUION ADAPTADO

Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño

Celia Rico Clavellino, por La buena letra

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena

Carla Simón, por Romería

Eva Libertad, por Sorda

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Carla F. Benedicto, por El talento

Iván Palomares de la Encina, por Leo & Lou

Julio de la Rosa, por Los Tigres

Aránzazu Calleja, por Maspalomas

Kangding Ray, por Sirât

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

"La Arepera", de Paloma Peñarrubia Ruiz, por Caigan las rosas blancas

"Flores para Antonio", de Alba Flores y Silvia Pérez Cruz, por Flores para Antonio

"Hasta que me quede sin voz", de Leiva, por Hasta que me quede sin voz

"Y mientras tanto, canto", de Víctor Manuel, por La cena

"Caminar el tiempo", de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars, por Parecido a un asesinato

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Antonello Novellino, por Ciudad sin sueño

Sergio Díaz Bermejo, por El cautivo

Itziar García Zubiri, por Los domingos

Begoña Muñoz Corcuera, por Los tigres

Oriol Maymó, por Sirât

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Ciudad sin sueño

Los Domingos

Los Tigres

Maspalomas

Sirât

MEJOR MONTAJE

Ciudad sin sueño

Los domingos

Los tigres

Sirât

Un fantasma en la batalla

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

El cautivo

La cena

Los tigres

Maspalomas

Sirât

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

El cautivo

Gaua

La tregua

Maspalomas

Sirât

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

El cautivo

Gaua

La cena

Los domingos

Romería

MEJOR SONIDO

El cautivo

Los domingos

Los tigres

Sirât

Sorda

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Enemigos

Gaua

Los tigres

Sirat

Un fantasma en la batalla

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Bella

Decorado

El tesoro de Barracuda

Norbert

Olivia y el terremoto invisible

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

2025. Todos somos Gaza

Eloy de la Iglesia. Adicto al cine

Flores para Antonio

Tardes de soledad

The Sleeper. El Caravaggio perdido

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA

Belén (Argentina)

La misteriosa mirada del flamenco (Chile)

La piel del agua (Costa Rica)

Manas (Brasil)

Un poeta (Colombia).

MEJOR PELÍCULA EUROPEA

Cónclave (Reino Unido)

La chica de la aguja (Dinamarca)

On Falling (Portugal)

Un simple accidente (Francia)

Valor Sentimental (Noruega).

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

Ángulo muerto

De sucre

El cuento de una noche de verano

Sexo a los 70

Una cabeza en la pared

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Disonancia

El santo

La conversación que nunca tuvimos

The Painter's Room

Zona Wao

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Buffet paraiso

Carmela

El corto de Rubén

El estado del Alma

Gilbert

