'La sociedad de la nieve' y 'Robot Dreams', en busca de un Oscar: "Se lo agradeceré al equipo"

Llega la noche más esperada de Hollywood donde dos películas españolas formarán parte del gran evento del cine: los Premios Oscar 2024. 'La sociedad de la nieve' y 'Robot Dreams' aspiran a lograr una estatuilla tras conseguir varias nominaciones.

España vuelve al panorama internacional después del parón de 2023, año en el que no consiguió hacerse con una nominación. Las últimas fueron cuando Penélope Cruz y Javier Bardem compitieron en las categorías de Mejor actriz y Mejor actor por 'Madres paralelas' y 'Being the Ricardos', respectivamente.

En la 96 edición son cinco los españoles que compiten este año. La película de Juan Antonio Bayona está nominada en dos categorías. Competirá por la estatuilla en Mejor película internacional y en Mejor peluquería y maquillaje.

'La sociedad de la nieve' narra la tragedia de los Andes y, desde que se estrenó, ha sido todo un éxito en las salas de cine y en las plataformas. Los protagonistas del filme cuentan lo difícil de interpretar a los protagonistas durante el rodaje. "Son escenas muy complejas, de mucho dolor y mucha suerte pero vividas con una naturalidad porque ellos siempre las viven así, como una cosa que estaba sucediendo y bueno, con aceptación", explica el actor Enzo Vogrincic.

La película se creó mediante un libro escrito por uno de los supervivientes del accidente mediante los recuerdos de los 16 que sobrevivieron al accidente. Uno de ellos es Nando Parrado, quien asegura que es "un honor y una responsabilidad enorme".

"Fui superviviente. Lideré el escape, rescaté a los demás y también estoy del otro lado porque fui el que más perdí. Perdí a mi madre, a mi hermana y mis dos mejores amigos", ha dicho.

La segunda película española que podría ser ganadora de un Oscar es 'Robot Dreams', dirigida por Pablo Berger y basada en la novela gráfica de Sara Varon. El filme está nominado en la categoría de Mejor película de animación.

Es el cuarto largometraje de Berger y el primero que hace en animación. España no ha recibido ningún Oscar en dicha categoría aunque sí han estado nominadas en otras ocasiones otros filmes españoles.

A pesar de ello, Berger ya ha pensado qué decir si obtiene la estatuilla. "Esta mañana estaba en la ducha y estaba con mi discurso. Hay que acordarse del equipo. El cine es trabajo en equipo y sin duda se lo agradeceré al equipo", ha dicho Berger.

Premios Oscar 2024

La ceremonia de los Premios Oscar celebra su 96 edición en el teatro Dolby de Los Ángeles. El humorista Jimmy Kimmel repetirá como presentador en un evento donde 'Oppenheimer' se perfila como la gran ganadora de la noche por ser la más nominada.

La alfombra roja comenzará a las 22:00 horas en España y la gala en la medianoche del domingo al lunes. Está previsto que termine a las 03:30 horas.

