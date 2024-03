¿Los ganadores de los Oscars 2024 también recibirán dinero como premio?

La industria del cine celebra este domingo 10 de marzo su gran noche: la gala de los Oscars 2024. Después de días de intensos preparativos, todo está a punto para que las estrellas de Hollywood empiecen a desfilar por la icónica alfombra roja del Dolby Theatre de Los Ángeles. Este año la ceremonia volverá a ser dirigida, por cuarta vez, por el humorista Jimmy Kimmel y contará con las actuaciones musicales de Becky G, Billie Eilish y Ryan Gosling, entre otros.

Esta será la 96 edición de la ceremonia de entrega de los Premios Oscars, en la que las películas 'Oppenheimer', con 13 nominaciones, y 'Barbie', con 8, parten como grandes favoritas. Además, este año habrá participación española. 'La sociedad de la nieve' de Juan Antonio Bayona está nominada en la categoría de Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje y Peluquería. Por otra parte, 'Robot Dreams', de Pablo Bergel, también opta a un estatuilla en la categoría de Mejor Película de Animación.

Es evidente que ganar un Oscar supone el mayor hito para cualquier persona que se dedique al mundo del cine. Esta noche cientos de nominados pelearán por llevarse a su casa una de las ansiadas estatuillas de oro. Dejando a un lado el inmenso prestigio que supone ganar una de esas estatuillas, ¿reciben alguna compensación económica los ganadores de los Oscars? ¿de cuánto dinero se trata?

¿Reciben dinero los ganadores del Oscar?

Asombrosamente, los galardonados con un Oscar no reciben ninguna cantidad económica por ganar. Así de claro lo deja el propio reglamento de la Academia que señala que a los vencedores se le otorgará únicamente el "trofeo de estatuilla de oro de la Academia". Es decir, los triunfadores en la gala de esta noche se tendrán que contentar con la preciada estatuilla, aparte del gran reconocimiento y prestigio asociado al premio.

Que no haya premio económico no significa que la estatuilla no valga nada. El trofeo pesa 3,85 kg y mide 34 cm y está hecha principalmente de estaño y bronce, aunque está bañada en oro, nada menos que de 24 quilates. El valor de esta pequeña estatua chapada en oro puede llegar hasta los 500 euros.

Desde 1950, la Academia prohibió su venta a fin de preservar los derechos de autor y la marca registrada de los premios. A pesar de su prohibición, varios galardones han sido vendidos en el mercado negro. El caso más conocido fue el de Michel Jackson, que pagó millón y medio de dólares en 1999 por la estatuilla a la mejor película de 'Lo que el viento se llevó' (1939).

Horario y duración de la gala

Como novedad, este año la gala de los Oscars comenzará a las 16:00 (hora local) y durará hasta las 19:30 horas. El motivo de que este año comience una hora antes de lo habitual es que justo este domingo, Estados Unidos cambia su horario al de verano y adelanta una hora el reloj.

Teniendo en cuenta que en España hay una diferencia de nueve horas con respecto a Los Ángeles, en nuestro país podremos disfrutar de la ceremonia a partir de las 00:00 horas del domingo. Es decir, durante la madrugada del domingo al lunes.

Como la duración de la gala de los Oscars es de tres horas y media, está previsto que la gala termine a las 03:30 horas (hora peninsular).

