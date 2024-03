Bayona, sobre las dos nominaciones en los Oscars 2024 por 'La sociedad de la nieve': "Está muy complicado ganar"

La cuenta atrás ha comenzado. Se ultiman los preparativos para la gran noche del cine en Estados Unidos: los Oscars 2024. La 96 edición se celebra en el famoso el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Los preparativos han comenzado ya en el teatro y la alfombra roja se ha desplegado recuperando su color rojo tradicional después de que en la anterior edición sorprendieran con un inusual tono champán. El tapete rojo se desplegó en dos partes debido a su tamaño y que está compuesta por dos trozos de unos cinco metros de ancho cada uno que después se unen con cuidado.

Entre las películas nominadas a los Premios Oscar destaca 'Oppenheimer' con 13 nominaciones. Sin embargo, no hay que olvidarse de 'Pobres Criaturas' que cuenta con 11 nominaciones o 'Barbie' que cuenta con ocho. La edición de este año viene con varias nominaciones a películas españolas. 'La sociedad de la nieve' de Juan Antonio Bayona está nominada en la categoría de Mejor Película Internacional y en la categoría de Mejor Maquillaje y Peluquería. Por otra parte, la producción de Pablo Berger, 'Robot Dreams', también opta a un estatuilla en la categoría de Mejor Película de Animación.

Bayona asegura que es algo "muy especial". "Yo siempre era el que hacía las quinielas de los Oscars, pero esta quiniela no la he hecho", ha confirmado entre risas a Antena 3 Noticias.

"Está muy complicado ganar. Mi padre fue quien me enseñó a amar el cine desde que era un niño y de golpe se va a encontrar en la ceremonia de los Oscars el domingo", ha explicado.

Con ello, el director de 'La sociedad de la nieve' asegura haber ganado el premio. "Es maravilloso. Ese recuerdo me lo voy a quedar para siempre", ha concluido.

El humorista Jimmy Kimmel repetirá como presentador, con lo que acumula cuatro galas como anfitrión. Los ganadores de estatuillas de otros años anunciarán a los triunfadores de la noche. Entre ellos estarán presentes Brendan Fraser, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis.

La alfombra roja este año se adelanta. En España comenzará a las 22:00 horas y la gala será en la medianoche del domingo al lunes. Las ceremonias tienen un promedio de duración de tres horas y media, así que está previsto que termine a las 03:30 horas.

Asimismo se interpretarán los temas de las cinco nominadas a mejor canción original. Becky G cantará 'The Fire Inside', Ryan Gosling con 'I'm Just Ken', mientras que Billie Elish cantará 'What Was I Made For?'. También Jon Batiste cantará 'It Never Went Away' y 'Wahzhazhe' por Scott George y los Osage Singers.

