Actores que han ganado Premios Oscars después de su muerte

Faltan unas horas para que comience la 96 edición de los Oscars 2024. Actores, actrices, directores y productores se dan cita en este evento anual que se ha convertido en un clásico de la industria cinematográfica para recibir una de las estatuillas que se entregan en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Recibir un Oscar significa recibir uno de los mayores reconocimientos al que pueden optar los profesionales del cine. Y, en algunas ocasiones, se ha recibido de manera póstuma. Así ocurrió en el año 2009, cuando la Academia de Hollywood le concedió el Oscar a mejor actor de reparto a Heath Ledger por su papel como Joker en 'El caballero oscuro' un año después de morir tras una sobredosis accidental con medicamentos recetados.

Fue un caso que resultó extraordinario para muchos, pero no era la primera vez que un actor había recibido un Oscar después de fallecer. La Academia ha otorgado un total de 16 premios de forma póstuma. El primero fue para Sidney Howard en la categoría de Mejor guion adaptado por 'Lo que el viento se llevó' en 1939. El dramaturgo y guionista murió aplastado por un tractor n su propio garaje cuatro meses antes del estreno.

Y el primer actor en recibir la estatuilla de forma póstuma fue Peter Finch gracias a su papel como el presentador de informativos Howard Beal en 'Network, un mundo implacable'. El actor falleció de un infarto de miocardio antes de recibir el premio a mejor actor protagonista en 1977.

También estuvieron nominados después de sus muertes Jeanne Eagles por 'La carta', James Dean por 'Gigante', Spencer Tracy por 'Adivina quién viene a cenar', Ralph Richardson por 'Greystoke: La leyenda de Tarzán, el rey de los monos', Massimo Troisi por 'El cartero' o Chadwick Boseman por 'Black Panther'.

El compositor Victor Young acumuló un total de 20 nominaciones a los Oscars y no consiguió ninguna estatuilla. No fue hasta que padeció una hemorragia cerebral que ganó el Oscar por la música de 'La vuelta al mundo en 80 días'.

Solo una persona ha ganado dos Oscar después de morir. Se trata de William A. Horning gracias a 'Gigi' y 'Ben Hur' a Mejor dirección de arte. El productor Sam Zimbalist también recibió por 'Ben Hur' el Oscar a Mejor película.

Walt Disney sigue ostentando el récord de nominaciones, con un total de 59, y de galardones con 22. La última estatuilla fue conseguida a título póstumo por el cortometraje animado 'Winnie the Pooh and the blustery day'. Fue el último trabajo de Disney como productor antes de morir de cáncer de pulmón.

La película de Charles Chaplin, 'Candilejas' no se estrenó en Los Ángeles hasta 20 años más tarde desde su estreno en Nueva York (en 1952). Ello hizo posible que el filme estuviera en la gala de 1973, donde obtuvo el Oscar a la mejor música junto a Raymond Rasch y Larry Russell quienes habían ya fallecido.

El último Oscar recibido de forma póstuma fue para Gil Friesen, que recibió la estatuilla a Mejor largometraje documental por 'A 20 pasos de la fama'. El productor falleció dos años antes de leucemia.

Dos Oscars honoríficos póstumos

El presidente de la Academia en 1929, Douglas Fairbanks, fue el primer Oscar honorífico póstumo. Lo recibió años después, en 1940 por su labor como actor guionista, director, productor y miembro de la Academia. Fairbanks falleció por un infarto de miocardio.

Tendrían que pasar varios años más para que otro actor recibiera un Oscar honorífico póstumo. Edward G. Robinson recibió el Oscar en 1973, dos meses después de fallecer de un cáncer de vejiga.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com