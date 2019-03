El Senado rechaza declarar los toros Bien de Interés Cultural

El Pleno del Senado ha rechazado este miércoles con los votos en contra de todos los grupos salvo PP -promotor de la iniciativa- y UPN, pedir al Gobierno que declare la fiesta de los toros como Bien de Interés Cultural y que inicie las gestiones ante la Unesco para incluirla en el listado mundial de Patrimonio Cultural Inmaterial. Los populares basaban su doble petición en la Constitución Española, tres leyes nacionales y una convención internacional.



Durante el debate, García-Escudero ha hablado del toro como "animal mítico, símbolo de fortaleza, valentía y fecundidad". Asimismo, ha defendido que "el torero es un artista como el pintor, el poeta, el compositor o el escultor".

Por su parte, el socialista Roberto Lerchundi ha estimado "emocionante que el PP cite a comunistas como Hernández o García Lorca y se apropie incluso de sus palabras para defender su moción", pero ha lamentado que el PP no haya "argumentado para nada la moción que presenta". De este modo, ha dicho que esta moción se presenta únicamente porque "hay elecciones en Cataluña en noviembre".



PSOE: "COMPETENCIA DE LAS COMUNIDADES"



Así, les ha recordado que la Ley de Patrimonio establece que el Estado no es competente para declarar una fiesta como la de los toros Bien de Interés Cultural, ya que es competencia de las CCAA, y ha pedido "no enaltecer lo que no es necesario". "El toreo se acabó en los noventa en Canarias y no pasa nada, y hay ciudades que son antitaurinas y no pasa nada. No adoptar medidas populistas que sólo crean confusión, como esta moción lesiva para las CCAA y despectiva con el Senado", ha indicado.



TRADICION MILENARIA



El texto de la iniciativa recuerda que, desde el punto de vista de la tradición, y como manifestación popular, "la relación del hombre con el toro en nuestro país se remonta a miles de años".



El Grupo Popular del Senado señala en la iniciativa que la Fiesta, a la que

define como un "espectáculo de honda tradición", continúa celebrándose de manera continuada en países como Francia, Portugal, México, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú.



Para el Partido Popular, este rasgo internacional de la Fiesta de los Toros, hace que se cumplan todos los requisitos que la UNESCO establece a través de la Convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Internacional, y justifica su petición al Gobierno de España para que inicie gestiones con los distintos organismos dedicados a la protección y fomento de la cultura de los países citados.



CONCURRIDA TRIBUNA DE INVITADOS



Durante el debate de la moción, en la concurrida tribuna de invitados estaban, entre otros, el ganadero Vitorino Martín; el presidente de la Mesa del Toro, Carlos Núñez; y toreros como José Miguel Arroyo Joselito, David Mora, Ángel Gómez Escorial y Valentín Mingo, además de diversos empresarios taurinos.