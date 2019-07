Mad Cool 2019 llega al ecuador del festival pero aún queda mucha música y muchas ganas. En su segundo día de festival, en Mad Cool Madrid comenzarán a sonar las mejores bandas a las seis de la tarde. Estos son los grupos que tocarán en los diferentes escenarios y que no te podrás perder hoy:

- Mad Cool: Sharon Van Etten, The Nacional y Vetusta Morla, pasarán por el escenario principal.

- Madrid Te Abraza: Palace, Miles Kane, The Smashing Pumpkins y Empire of the Sun, son los grupos que actúan en el segundo escenario.

- Comunidad de Madrid: En el escenario Comunidad de Madrid sonarán Rolling Blackouts, American Authors, Marina, Alma, Vince Staples y Wolfmother.

- The Loop: Desde las 18:50h. hasta las 04:30h. los asistentes vibrarán al ritmo de Saoirse, Tourist, George Fitzgerald, Haai, Mall Grab, Eric Prydz y Helena Hauff.

- Consequence of Sound: Valeras será el encargado de comenzar la fiesta. El segundo Himalayas y le siguen Milk Teeth, Black Midi, The Slow Readers Club y Demob Happy. Al igual que el primer día, Dj TBC estará en el escenario desde 03:00h. hasta las 04:30h. También estará en el escenario Mondo Sonoro.

- Mondo Sonoro: El escenario Mondo Sonoro lo pisarán Sofi Marston, Staytons, Sophie Hunger, Sex Museum, Cariño y Yazz X B-MYWINGZ. Dj TBC pondrá el broche final a la noche.