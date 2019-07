La cuarta edición de Mad Cool Festival ¡ya esta aquí! Si quieres disfrutar de 3 días de auténtica diversión este es tu festival. Del 11 al 13 de julio Madrid te espera. El 10 de julio se dará el pistoletazo de salida con la Welcome Party. Una fiesta de bienvenida con la actuación de Rosalía.

El festival Mad Cool de Madrid cuenta con seis escenarios: Mad Cool Stage, Madrid Te Abraza Stage, comunidad de Madrid Stage, The Loop, Consequence Of Sound Stage y Mondo Sonoro Stage.

Consulta aquí el cartel y los horarios de Mad Cool 2019:

MIÉRCOLES 10 DE JULIO

La Welcome Party es la fiesta de bienvenida de esta edición que se celebra por cuarto año. El miércoles estarán abiertos cuatro escenarios por el que pasarán dieciséis grupos desde las 17:30 a las 00:30.

En el escenario principal, Mad Cool, actúan The Amazons, Metronomy, Rosalía y Bring Me The Horizon. En el segundo escenario, Madrid Te Abraza, las actuaciones correrán a cargo de Don Broco, The Cat Empire y Lykke Li.

Consequence Of Sound, es el tercer escenario por el que podrás pasar estos días. En él podrás disfrutar de The Gulps, Fusa Nocta, Whispering Sons, The Parrots y Griz. El cuarto escenario, Mondo Sonoro, recibirá a Favx, Anier, Viagra Boys y Blake.

JUEVES 11 DE JULIO

Después de la Welcome Party del miércoles comienza el festival cargado de buena música. Este día estarán abiertos los seis escenarios que comenzarán a sonar desde las 18:00 a las 04:30h. Más de nueve horas de música que quedarán distribuidas así:

-Mad Cool: por este escenario pasarán Tash Sultana, Bon Iver y Vampire Weekend.

-Madrid Te Abraza: Nao es el primer grupo que se subirá a este stage. Le seguirá Ms Lauryn Hill, Noel Gallagher's y Chemical Brothers.

-Comunidad de Madrid: Lewis Capaldi, La Dispute, Iggy Pop, Perry Farrell's y The Hives, son los cinco grupos encargados de animar el escenario de la Comunidad de Madrid.

-The Loop: en este escenario la música sonará desde las 18:50 a las 04:30 h. Comenzará Photay, seguida de Sg Lewis, Jasss, Tokimonsta y Kaytranada. Desde la 01:25h. hasta las 04:30 actúan Disclosure y Charlotte de Witte.

-Consequence of Sound : es el quinto escenario del Mad Cool Festival. Pierce Brothers estrenará esta jornada. El segundo grupo en animar a los asistentes es Molina Molina, seguido de Foxing, Amber Mark, Rews y The Snuts. Desde las 03:00h. a las 04:30h. el cierre lo hará Dj TBC, que actuará a esa hora en este escenario y en el Mondo Sonoro.

-Mondo Sonoro: a las 18:00h. Gentleman Clef es la banda encargada de hacer sonar las primeras notas en este espacio. Sheafs será el siguiente. En tercer lugar saldrá Kokoshca y le seguirán Let's Eat Grandma, Haiku Hands y Red Gurd. A las 03:00h. y hasta las 04:30h. sonará en el escenario Consequence of Sound y en Mondo Sonoro, Dj TBC. que repetirá durante los tres días en los estos escenarios.

VIERNES 12 DE JULIO

Empieza el fin de semana con el mejor cartel. A las 18:00h comienzan las mejores bandas a sonar en Mad Cool Festival. Este es el cartel del viernes distribuida por escenarios:

-Mad Cool: el escenario principal acogerá a Sharon Van Etten, The Nacional y Vetusta Morla.

-Madrid Te Abraza: Por el stage de Madrid Te Abraza pasarán Palace, Miles Kane, The Smashing Pumpkins y Empire of the Sun.

-Comunidad de Madrid: En el escenario Comunidad de Madrid sonarán Rolling Blackouts, American Authors, Marina, Alma, Vince Staples y Wolfmother.

-The Loop: En el escenario número cuatro cuenta con siete grandes grupos. Saoirse, Tourist, George Fitzgerald, Haai, Mall Grab, Eric Prydz y Helena Hauff. Los horarios serán desde las 18:50h. hasta las 04:30h.

-Consequence of Sound : Diez horas de música les esperan a todos aquellos que se acerquen hasta el escenario Consequence of Sound. Valeras será el grupo que iniciará este día. El segundo Himalayas y le siguen Milk Teeth, Black Midi, The Slow Readers Club y Demob Happy. Al igual que el jueves 11, Dj TBC pondrá el broche final a la noche desde las 03:00h. hasta las 04:30h. También estará en el escenario Mondo Sonoro.

-Mondo Sonoro: Es el sexto escenario de este festival. Lo pisarán Sofi Marston, Staytons, Sophie Hunger, Sex Museum, Cariño y Yazz X B-MYWINGZ. Dj TBC pondrá música a la última hora de la noche.

SÁBADO 13 DE JULIO

Pon el punto final a Mad Cool por todo lo alto. Desde las 18:00h. a las 04:30h. pasarán una larga lista de grupos que te harán disfrutar de una jornada con la mejor música.

-Mad Cool: Johnny Marr, Gossip, The Cure y Years & Years, son los cuatro grupos que visitarán el escenario principal de este festival.

-Madrid Te Abraza: Cat Power, Prophets of Rage y Robyn serán las bandas que te hagan bailar en el escenario Madrid Te Abraza.

-Comunidad de Madrid: Desde las 18:40h. hasta las 04:10h. acercate para disfrutar de Bear's Den, Jorja Smith, Mogwai, The 1975, Greta Van Fleet y Carpenter Brut.

-The Loop: por aquí pasarán Alizzz, Dr. Rubinstein, Jon Hopkins, Bonobo, Rone y Avalon Emerson.

-Consequence of Sound : Durante diez horas la música sonará en este quinto escenario. Las bandas que tocarán aquí son: Lala Lala, Le Butcherettes, Parquet Courts, Yonaka, Black Honey y Pip Blom. Dj TBC volverá a cerrar la noche.