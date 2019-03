San Diego, capital del cómic durante cuatro días

Año tras año, la abrumadora respuesta de los aficionados del mundo del cómic ha dejado pequeña a una feria por la que pasan 125.000 visitantes deseosos de conocer las últimas novedades de sus superhéroes preferidos, ya sea en papel, en el cine, en las consolas o en las jugueterías.

La organización, que actualmente estudia trasladar su evento desde el centro de convenciones de San Diego hasta otro lugar más amplio, aseguró que desde febrero no quedan pases de un día para acudir a Comic-Con, mientras que todas las entradas de 4 días están vendidas desde septiembre de 2009.

Las editoriales Marvel y DC Comics, que celebra su 75 aniversario, protagonizarán gran parte de los seminarios en los que se debatirá sobre Iron Man, X-Men, los secretos de Batman y el futuro de Superman, mientras que la juguetera Hasbro hablará de las próximas aventuras de Transformers y G.I.Joe.

Hollywood acudirá al evento con algunos de los héroes del celuloide, como Sylvester Stallone, Bruce Willis y Nicolas Cage, que defenderán sus próximas producciones, "The Expendables", "Red" y "Drive Angry 3D", respectivamente.

Los creadores de filmes como "Tron: Legacy", "Scott Pilgrim vs. the World", "Saw 3D", "The Green Hornet", "Green Lantern", "Harry Potter and the Deathly Hallows", "Cowboys & Aliens", "Thor" y "Captain America: The First Avenger" ofrecerán algún adelanto de lo que se podrá ver en los cines en los próximos meses.

Entre los protagonistas del evento estará el cineasta mexicano Guillermo del Toro, que asistirá a la sesión sobre la película "Don't Be Afraid of the Dark", de la que es productor y coguionista, y donde es previsible que tenga que enfrentarse a preguntas sobre su reciente salida del proyecto de "The Hobbit".

La feria Comic-Con 2010 tiene lugar en el centro de convenciones de San Diego y se prolongará hasta el próximo domingo.