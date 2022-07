Rosalía se corta las trenzas y arrasa en Almería en el inicio de su gira 'Motomami'

Después de dos años de espera, Rosalía vuelve a los escenarios. Anoche, ante un recinto completamente abarrotado, la cantante iniciaba su nueva gira mundial "Motomami" en Almería capital.

La artista, antes miles de fans -8.000 según la organización del concierto", comenzaba así la que será una de las giras mundiales más esperadas: recorrerá 40 ciudades de 16 países en los próximos seis meses, hasta diciembre de este año, cuando realice el último concierto en París.

Anoche, en medio del griterío de sus fans, la catalana daba el pistoletazo de salida con 'Saoko' en un concierto que duró aproximadamente 1 hora y media. En él, Rosalía aunó algunos de sus temas más conocidos de su primer álbum ('Malamente' o 'Pienso en tu mirá') con algunas canciones inéditas; un espectáculo que no pasó desapercibido y no solo por la voz de la artista: su puesta en escena y su carisma hicieron enloquecer por completo a los almerienses, que nunca antes habían abierto una gira mundial en su ciudad. Su 'look' también fue muy comentado: con tonos azules y negros, la cantante apostaba por unas botas altas de plataforma de color azul marino, una falda corta negra, de tablas, y una camiseta ajustada, de rayas azules y negras, acompañada de dos hombreras.

En su cuenta oficial de Twitter e Instagram, la cantante ha dado las gracias por "este inicio de gira". "Me lo cantabais todo. Me habéis robado el corazón", publicaba nada más acabar el concierto.

Se corta las trenzas sobre el escenario

Algo que nadie esperaba es que, en medio del concierto, la artista sacase unas tijeras y decidiese cortarse en directo las trenzas que llevaba. Se soltó el pelo y se sentó en el piano para seguir con uno de sus 'single'. Este momento fue grabado por muchos de los asistentes que, atónitos, no daban crédito. Además, Rosalía decidía desmaquillarse y quedarse al natural para seguir cantando ante sus fans.

¿Qué más conciertos hará la "motomami"?

Desde Bogotá hasta París pasando por Miami, Rosalía actuará en 40 ciudades diferentes para mostrar al mundo entero su nuevo álbum. En la mayoría de ciudades, el cartel de 'sold out' ya está colgado, algo que demuestra la fuerza artística de la catalana.

En nuestro país, recorrerá el mapa español de punta a punta para cantar junto a sus fans. Además de Almería, Rosalía actuará en Sevilla (9 de julio), Granada (12 de julio), Málaga (14 de julio), Valencia (16 de julio), Madrid (con concierto doble: 19 y 20 de julio), Barcelona (también actuara dos días: 23 y 24 de julio), Bilbao (27 de julio), A Coruña (29 de julio) y Palma de Mallorca (1 de agosto).

Reacción de sus fans

Tras el concierto de anoche, los fans aseguraban que había sido "uno de los mejores conciertos, sin duda". Algunos, en sus redes, lo tildaban de "impresionante" y otros elogiaban a la que es su ídolo: "simplemente, es la mejor"