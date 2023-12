Rod Stewart y Jools Holland sorprenden a los viajeros de una estación de tren de Londres

Al ritmo del clásico 'Almost Like Being in Love', Rod Stewart ha puesto ritmo a la siempre bulliciosa estación londinense de St. Pancras, una de las más emblemáticas de la capital británica. Acompañado por los acordes de Jools Holland al piano, el dúo interpretó varios de los temas que versionan en un nuevo disco titulado 'Swing Fever', que saldrá a la luz a principios de 2024.

Acompañados por una banda de 18 integrantes y coristas, los artistas captaron la atención de decenas de pasajeros y curiosos que se acercaron para ver el espectáculo improvisado. Muchos de ellos no dejaron de grabar la actuación mientras bailaban al ritmo de las canciones que iban interpretando.

La idea de grabar este disco surgió durante las conversaciones que los dos músicos mantuvieron durante la pandemia. Rod Stewart había declarado que grabar un álbum con las canciones que para él siempre han sido el “el rock´n roll” de su época era su sueño y en Holland encontró el aliado perfecto para llevarlo a cabo. "Ya había empezado a hacer un álbum de swing, pero no salió como quería. Era más Frank Sinatra que Louis Prima, digamos. Así que lo cancelé y luego me di cuenta de que el tipo con el que debería hacerlo es Jools. Entonces comenzamos a grabar”, dice Stewart.

Por su parte, Holland explica cómo se embarcó en el proyecto: “Estaba haciendo las maletas para irme por Navidad y me llamaste (le dice a Stewart). Realmente no habíamos hablado mucho antes. Pensé: 'Me encanta Rod, qué emocionante', y dijiste: 'Quiero hacer un disco'. Había sido fan de Rod desde siempre y nos dimos cuenta de que nos gustaban muchas de las mismas cosas”.

El concierto improvisado en la estación de tren tuvo lugar el pasado 5 de diciembre, pero ha sido ahora cuando los artistas y la prensa británica han compartido las imágenes. Una grabación sorpresa que formará parte del videoclip que acompañe al lanzamiento del disco.