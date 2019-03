Realiza el mayor mosaico del mundo con un millón de granos de café

El artista albanés, Saimir Strati, consiguió este lunes entrar por sexta vez en el libro Guiness de los Récords por realizar el mayor mosaico del mundo con un millón de granos de café. Titulado "Un mundo, una familia, un café", el gigante mosaico mide 25,1 metros cuadrados y ha sido creado con 170 kilos de café en granos pegados en una plataforma sintética flexible.



"Los requisitos para esta nueva categoría (de récord Guinness) son que mida 25 metros cuadrados y los granos no superen los 25 centímetros por 25. Y todo esto se ha cumplido" dijo Seyda Subasi-Gemici, representante oficial de Guinness Records, tras medir este monumento a la cafeína.



El dibujo que forman los granos representa a cinco personas, en una representación de los habitantes de África, Asia, Europa, América del Norte y América del Sur.



"Mi deseo es que los pueblos estén unidos como una familia entorno a una mesa bebiendo café", declaró Strati de 45 años tras recibir este lunes en Tirana el reconocimiento de récord Guinness.



En el centro del mosaico se encuentra una sonriente reina del famoso carnaval de Brasil bailando samba y con los brazos abiertos. "La puse en el centro porque Brasil es el rey de la producción del café en el mundo y representa Suramérica", explicó Strati.



A su lado se sitúa un africano tocando el tambor, mientras que Asia está representada por una mujer vestida con Kimono. "No hay plaza en Europa en la que no se toque música. Por eso he pensado dibujar a un viejo tocando al acordeón como símbolo de nuestro continente", indicó el maestro, que ha trabajado 16 horas diarias durante un mes escuchando música tradicional de los continentes de las personas que dibujaba.



Así, para América del Norte ha escogido a un "cowboy" con sombrero y tocando la guitarra. Para dibujar todas estas figuras, el maestro ha utilizado granos de café no procesados, cocidos y medio cocidos, lo que le dan un toque de diferentes colores, provenientes de países productores como Brasil, Vietnam, Venezuela e India.



Strati afirmó que el trabajo ha sido difícil por ser los granos redondos y no cuadrados, como suelen usarse en los mosaicos.

Este es el sexto trabajo de Strati que entra a los Guinness, donde está ya inscrito como autor de los mayores mosaicos del mundo realizados a base de clavos (imagen de Leonardo Da Vinci), palillos de dientes (caballo dedicado a Antoni Gaudí), corchos de botellas (el Mediterráneo), pinceles (retrato de Michael Jackson), y tornillos.