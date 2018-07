'Lo que ocurre en Libia es una revolución popular'

Es la voz de la excelencia. Tamizan sus cuerdas vocales una canción y queda convertida en un alegato a la sensibilidad.

Sting, Stevie Wonder, Carlos Santana, George Benson, Bosé o Serrat buscaron esa voz.

La misma que cautivó a Juan Pablo II con su ‘Ave María’ e hizo que medio mundo tararease este tema.

Ahora Noa a recalado en Nápoles. Recoge la tradición de esta región para deleite de fanáticos de la música italiana. 'No sé si este disco tendrá éxito fuera de Italia. No trabajo pensando en la rentabilidad. Me dejo llevar por el corazón', nos dice la artista.

Tan bien se le da el napolitano que ha recibido el premio Caruso por su intepretación de ‘Torna Surriento’. 'Mi madre tiene el premio en la cocina. Era una canción que a ella le fascinaba de pequeña', dice.

Activista por la paz y la vida, asegura que lo ocurrido en Libia es una muestra de que estas revoluciones son del pueblo. 'La gente quiere democracia, abrir sus ventanas al mundo'.

Un mundo que agita su alma mientras ella pone la mesura de su voz como bálsamo.