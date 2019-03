Psy lanza su nuevo single con la intención de emular el éxito de 'Gangnam Style'

El rapero surcoreano Psy lanza su nuevo single, Gentleman, esperando repetir el éxito de 'Gangnam Style', que le convirtió en el mayor artista de la creciente música K-pop.

Psy, de 35 años, representará el baile de 'Gentleman' en público por primera vez este sábado en el World Cup Stadium de Seúl, pero hasta ahora no ha querido revelar detalles del nuevo baile, salvo que está basado en tradicionales movimientos coreanos.

"Todos los coreanos conocen este baile, pero la gente de otros países no lo han visto", dijo Psy a una televisión local la semana pasada. El rapero ha pedido a sus fans que vayan vestidos con ropa blanca para el concierto del sábado y su estilista explicó a Reuters el mes pasado que el concepto para la nueva canción será de nuevo un elegante traje con algún inesperado detalle gracioso.

Psy, cuyo nombre real es Park Jae-sang, se graduó en la Berklee College of Music de Estados Unidos y debutó en 2001 con el álbum 'PSY from the Psycho World'.

Tuvo problemas con las autoridades por el "inapropiado" contenido de la canción principal de este disco, que fue visto como sexualmente sugerente. En 2002 fue acusado de posesión de marihuana.

Desde entonce ha hecho cinco álbumes más. El vídeo de 'Gangnam Style' con su famoso baile a lomos de un caballo invisible se ha convertido en el más visto de YouTube con más de 1.500 millones de visitas.