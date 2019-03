AC/DC lanza su primer álbum en directo en los últimos veinte años

Por primera vez en los últimos veinte años, AC/DC publica hoy un álbum en directo. El disco se grabó en el estadio del River Plate en Buenos Aires en diciembre de 2009, cuando más de 200.000 personas agotaron las entradas de tres noches de conciertos después de una ausencia de trece años de los escenarios argentinos.

'Live at River Plate' refleja la grandeza y la excitación del directo del grupo. Esta última grabación en directo es la crónica de la gira 'Black Ice World Tour', a la que acudieron más de cinco millones de personas de 108 ciudades de 28 países.

Las 19 canciones del álbum recorren viejos y nuevos clásicos, como 'Black in Black', 'You Shook Me All Night Long' o 'Rock'n Roll Train'.