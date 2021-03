Los Premios Goya 2021 por videollamada

Sábado noche y el mundo del cine pendiente de Zoom y de Teams. "Fernando, no tienes el micrófono abierto", le recordaron a Fernado Trueba, ganador a mejor película Iberoamericana. "¿Se me escucha?, preguntó Alberto San Juan tras recibir el premio a mejor actor de reparto y antes de realizar la única reivindicación política de la gala sobre la ley de vivienda. "¿Hablo ya?", dudaba emocionada Nerea Torrijos, ganadora del Goya a mejor vestuario por 'Akelarre'. Nada que no nos haya pasado este año a cada uno de nosotros en una videollamada.

Cada conexión con los premiados era digna de un corto costumbrista: explosión de alegría en la casa, el ganador que manda callar como puede a la concurrencia del salón -en algunos casos sospechosamente rebosantes de personal- y breves discursos de agradecimiento. De la necesidad, virtud, espontaneidad y emoción. No hubo los habitualmente fallidos gags de humor de las ediciones anteriores, ni falta que hicieron. Toda España es hoy "la amiga de Natalia de Molina" que se coló en la conexión dando saltos de alegría porque había ganado el Goya como mejor actriz de reparto cuando en realidad la premiada era otra Natalia, Nathalie Poza.

La ceremonia transcurrió ágil y sobria -lo que toca- capitaneada por un Antonio Banderas elegante y reflexivo que tiró de agenda para que medio Hollywood se grabara un vídeo con un saludo de apoyo al cine español. De nuevo, nada que no hayamos hecho nosotros este año, pongamos que para el cumpleaños de un amigo.

Cuando todo tocaba a su fin, por si alguien echaba en falta luz sobre el escenario, surgió la sonrisa y el amor de Ángela Molina, Goya de honor, diciendo emocionada que la vida, como el cine, no se disfruta sin los demás. La gala acabó con el premio a mejor película para 'Las niñas' pero no lo entregó ni Penelópe, ni Pedro sino Ana María, la enfermera que creó la biblioteca en el hospital de pandemia de Ifema. Recordó que la cultura "acompaña, sana, da calor y consuelo" y leyó una frase de El Quijote: "Habiendo durado mucho el mal, el bien está cerca".

(Más información en Instagram @gabrielafresan)