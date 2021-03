El discurso de Ana María Ruiz, la enfermera que ha dado el Goya a la mejor película: "El bien ya está cerca"

Ana María Ruiz ha sido la encargada de dar el Goya más importante de la noche, el Goya a la Mejor Película. Antes de decir el nombre de la cinta ganadora, ha hecho un discurso en el que se ha acordado de sus compañeros fallecidos y contagiados por el coronavirus, de todas las víctimas, directas e indirectas, y ha reivindicado el papel que desempeña la cultura durante todo el año, pero especialmente durante los meses más difíciles de la pandemia.

"Me llamo Ana María Ruiz López y soy enfermera", han sido sus primeras palabras al pisar el escenario del Teatro del Soho donde se ha celebrado la XXXV edición de los Premios Goya. Como representante de todos los sanitarios ha querido rendirles un homenaje: "Gracias al colectivo sanitario al que pertenezco y del que me siento orgullosa, nuestros pacientes reciben cuidados y atención, porque la cura no siempre es posible, pero si lo son la compañía y el consuelo", decía en su alegato a favor de la sanidad y la cultura.

Ana María Ruiz también se ha acordado de la importancia de la cultura durante los meses más duros de la pandemia y la ha comparado con la labor que realizan a diario todos los enfermeros y el personal sanitario por la labor de acompañamiento del arte. "Esta compañía y este consuelo suele tener un poder especial cuando proviene de los libros, de la música, de la danza y del cine. En definitiva, de la cultura", ha dicho.

A mitad de su discurso se ha querido dirigir específicamente a sus compañeros sanitarios que se han contagiado o han fallecido durante la pandemia ya que "España es el país europeo con más sanitarios contagiados". Ha continuado recordando a las víctimas, de cualquier tipo, que ha dejado la pandemia en este año. También se ha acordado de las víctimas del mundo de la cultura "que han contribuido al entretenimiento de todos y no lo van a poder hacer más".

Ha definido la noche y al cine como "uno de los grandes cuidadores del prójimo" y ha animado a disfrutar de la cultura, cuidarse y dejarse cuidar.

Para terminar, antes de entregar el premio más importante de la noche, ha recitado una frase de Don Quijote de la Mancha: "No es posible que el mal ni el bien sean durables, y de ahí se sigue que habiendo durado mucho mal, el bien ya está cerca".

Ana María Ruiz tiene una vinculación especial con el mundo de la cultura. Fue la enfermera del SUMMA 112 que puso en marcha una biblioteca, de nombre "Resistiré", en el hospital de campaña de Ifema durante los peores momentos del coronavirus.