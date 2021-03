Tras un año duro para la industria del cine nacional, de manera telemática, la entrega de los Premios Goya 2021 se celebra hoy en el Teatro Soho CaixaBank de la ciudad de Málaga. La gala presentada este año por Antonio Banderas y Maria Casado, contará con la entrega de premios a Mejor película iberoamericana de los Premios Goya 2021.

Las películas que han llegado desde México, Guatemala, Colombia y Chile y cuentan con una nominación y una candidatura cada una de ellas en la XXXV edición de los Premios Goya. 'El Agente Topo' es una producción que cuenta como un detective privado, Rómulo, es llamado por una clienta que le pide investigar la residencia de ancianos donde vive su madre. Rómulo entrena como espía a un anciano llamado Sergio que una vez infiltrado, se acaba convirtiendo en un aliado de sus entrañables compañeros.

'El olvido que seremos' de David Trueba está basada en un libro. Un médico y activista por los derechos humanos en el Medellín de los años 70. La film nominado en la gala de los Goya relata la vida del doctor preocupado por sus hijos como por los niños de clases menos favorecidas, el escenario. Una de sus hijas morirá de cáncer y la tristeza y la rabia por la pérdida de un ser excepcional, llevará a Héctor a entregarse, con toda su alma, a la causa de abrir los ojos a una sociedad intolerante.

'La Llorona', película de Jayro Bustamente. Retrata a Alma, una de las víctimas del conflicto armado guatemalteco, ha visto como sus hijos son ahogados frente a ella en un ataque a su pueblo y es asesinada al no poder contener el llanto mientras las sujetan para que no intente salvarlos. 30 años después, los juicios de crímenes de lesa humanidad durante la guerra en Guatemala están teniendo lugar y Enrique, el ahora ex militar, es enjuiciado por genocidio. Sin embargo, tiempo después es liberado y el alma errante de la Llorona se mezcla entre el mundo de los vivos.

Desde México y emitida en la plataforma 'streaming' Netflix, 'Ya no estoy aquí' está basada en las montañas de Monterrey donde una joven pandilla llamada Los Terkos pasa los días escuchando cumbia rebajada y asistiendo a bailes en los barrios cercanos. Tras un malentendido con los encargados de un local, su líder Ulises, de 17 años, se ve forzado a migrar a en Nueva York donde intenta adaptarse sin sacrificar su identidad.

Goya al cine iberoamericano

La categoría de Goya a la Mejor película iberoamericana se suma al premio a la Mejor película europea. Son dos galardones que reconocen el trabajo cinematográfico realizado más allá de nuestras fronteras y por una industria con la que el cine español tiene lazos estrechos.

El Goya a Mejor película iberoamericana se incorpora a la gala del cine español desde la primera edición en 1986. La Academia del Cine calificó inicialmente esta categoría como Premio Goya a la mejor película extranjera de habla hispana, pero en 2008 se cambió el nombre de esta categoría como Premio Goya a la mejor película hispanoamericana. Fue en 2011 cuando se quiso abarcar el cine producido en Brasil y Portugal y se adoptó el nombre de Goya a la Mejor película iberoamericana, un galardón al que también pueden optar películas coproducidas por España y otros países iberoamericano.