Pedro Almodóvar recibe el Premio Donostia ante Pedro Sánchez y Begoña Gómez

Pedro Almodóvar ha recibido esta noche el Premio Donostia del Festival de San Sebastián. En la ceremonia le han acompañado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez. Almodóvar, que este viernes cumple 75 años, presenta también en el certamen su película 'La habitación de al lado' coprotagonizada por Julianne Moore y Tilda Swinton.

Sánchez ha posado junto a Almodóvar y Begoña Gómez en un contexto marcado por la apertura de diligencias contra la mujer del presidente del Gobierno. "Muchas gracias, presidente Pedro Sánchez, por estar aquí apoyando la Cultura, y gracias a todas las personalidades que están aquí. Es difícil no emocionarse, pero lo voy a intentar desesperadamente. Desde que he llegado a San Sebastián, son tantas emociones que es imposible no romperse. Gracias de corazón porque me habéis demostrado más amor del que podía concebir", ha señalado Almodóvar al inicio de su discurso.

Horas antes, en la rueda de prensa con el equipo de 'La habitación de al lado', Pedro Almodóvar se había referido a Pedro Sánchez como 'Mr. Guapo (Mr. Handsome)'. "Desde muy pequeño descubrí en las películas más realidad que la vida real. Me vine a Madrid en 1970, solo, sin un duro, no conocía a nadie, pero con un propósito más fuerte que mi propia voluntad. Trabajé hasta 1981 en Telefónica, pedí un adelanto para rodar Laberinto de pasiones, y ya no volví", relataba.

"El cine me lo ha dado todo, mucho más de lo que yo podría imaginar. A mi edad, el Donostia puede significar el final del camino, pero no lo veo así. No entiendo otro tipo de vida que el de escribir y dirigir sin pausa. Cuando todo me falle, seguiré haciendo películas. Malas películas supongo, pero a eso estoy dispuesto porque la alternativa es el vacío", exclamaba el afamado director ganador de un Oscar.

Reconocía que recibe "este premio maravillosamente acompañado por mis amigos Cate Blanchett y Javier Bardem. La vida y el cine me han dado mucho más de lo que yo podía soñar. He tenido el privilegio de contar las historias que yo quería contar. No creo haber cambiado la sociedad ni la ciudad en la que vivo, Madrid, pero me siento orgulloso cuando alguien me dice que ha aprendido español para ver mis películas".

Almodóvar gana el León de Oro del festival de Venecia

Pedro Almodóvar recibió el León de Oro en la 81ª edición del Festival de Venecia gracias a su película 'La habitación de al lado', que se posiciona como una de las favoritas a los Oscar 2025. De esta forma, el director manchego se convierte en el segundo español en lograr hacerse con el prestigioso premio tras hacerlo Luis Buñuel en 1967 por su película 'Belle de jour', producida en Francia.

En su aceptación del premio, Almodóvar aprovechó la oportunidad para abogar por el derecho a una muerte digna. El cineasta destacó que su película aborda temas profundos como la solidaridad incondicional y la decisión de un personaje de poner fin a su vida cuando esta solo ofrece dolor sin solución. "Despedirse de este mundo limpia y dignamente es un derecho fundamental de todo ser humano", afirmó.

