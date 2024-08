Almodóvar recibirá el 'Premio Donostia' en el Festival de San Sebastián 2024 por su "extraordinaria aportación al cine"

La carrera de Pedro Almodóvar comenzó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en el año 1980, cuando presentó 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón'. Y este 2024, en este mismo lugar, se reconocerá su "aportación extraordinaria al mundo del cine".

Hace 44 años de que el director manchego presentara su primer película dentro de la sección 'Nuevos Directores' del certamen. Y, desde entonces -con o sin película- ha vuelto al festival en numerosísimas ocasiones. "Le he entregado el 'Premio Donostia' a Al Pacino, Woody Allen y Antonio Banderas. En este año me lo entregan a mí, lo cual me llena de alegría y agradecimiento. De verdad, es un honor", ha expresado Almodóvar.

Este jueves 26 de septiembre, acudirá para ser homenajeado por múltiples razones: "Además de su talento artístico y su reconocible estilo visual -su personalidad se evidencia desde la dirección de arte hasta la banda sonora-, el cine de Pedro Almodóvar sobresale por la escritura de los personajes femeninos, la dirección actoral, la audacia en la aproximación a temas como el universo LGTBIQ+, la religión, el sexo, las adicciones o la memoria histórica, y su compromiso político, que le ha llevado a posicionarse públicamente contra conflictos bélicos o los discursos de la extrema derecha".

Y, después de recoger el galardón a su trayectoria, el cineasta -de 75 años recién cumplidos- proyectará su última película, 'La habitación de al lado', su primer largometraje rodado en inglés, protagonizado por Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro. Con esta película, Almodóvar competirá por el 'León de Oro' en Venecia.

"San Sebastián es una de las ciudades donde se celebra el cine con mayor entusiasmo. Más que nunca, en estos momentos, necesitamos de la complicidad de los espectadores, y de su presencia en las salas. Es un sueño asistir a un festival como este, donde las salas de cine están siempre llenas", ha declarado el director, guionista y productor más internacional de nuestro cine. Un director que hasta en dos ocasiones se ha llevado el 'Gran Premio Fripesci' en este mismo certamen, por 'Todo sobre mi madre' (1999) y 'Volver' (2006).

72 Festival de Cine de San Sebastián

La 72 edición del Festival de San Sebastián tendrá lugar en la ciudad de Donostia del 20 al 28 de septiembre de 2024 en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal.

Entre los trabajos españoles que se presentarán en la edición de este año, destacan 'Tardes de soledad', de Albert Serra y 'La guitarra flamenca de Terai Cortés', el debut de C. Tangana en la dirección. También 'Los destellos', de Pilar Palomero; 'Soy Nevenka', de Iciar Bollain; y 'El llanto', ópera prima de Pedro Martín Calero.

El de Almodóvar no será el único 'Premio Donostia' que se otorgará en esta edición. La actriz australiana Cate Blanchett también será galardonada con uno. También Javier Bardem estará en San Sebastián para recibir esta distinción honorífica, que le fue otorgada en 2023, pero que no pudo recoger a causa de la huelga de actores de Hollywood.

