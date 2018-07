Phil Collins anuncia se retirada de la música

El músico británico Phil Collins anunció que deja la música por los persistentes problemas de salud que le impiden continuar cantando y componiendo, según informó la revista People.



El batería y cantante de "Genesis" señaló que las más de tres décadas tocando la batería le han producido varios problemas médicos, como la pérdida de capacidad auditiva, una vértebra dislocada y daños nerviosos. "Ya no pertenezco a ese mundo y no creo que nadie vaya a echarme de menos. Estoy mucho más feliz haciéndome a un lado completamente", señaló Collins, quien vive ahora en Suiza.



Collins, de 60 años, cuenta con 13 números uno en Estados Unidos y en Gran Bretaña, siete premios Grammy y un Oscar por la canción original de la película de Disney "Tarzan", de 1999. Entre sus principales éxitos se encuentran "Another Day In Paradise" y "Against All Odds", la mayoría de ellos entre finales de los 70 y mediados de los 90.



Durante su carrera, Phil Collins ha vendido más de 100 millones de discos, tanto en solitario como miembro de la popular banda de rock progresivo "Genesis". Su último disco fue "Going back", publicado en septiembre 2010, era un homenaje a los clásicos del soul.