Vestidos, descapotable, una autocaravana propia, lujo, un novio alto y rubio... La vida de Barbie siempre se nos ha pintado de color de rosa, pero no todo es tan bonito como parece. La fotográfa Dina Goldstein presenta en su colección 'In the Doll House' la otra vida de Barbie y Ken, toda una muestra de infelicidad conyugal de estos famosos muñecos.

La polémica fotógrafa pinta al metrosexual Ken como un gay convencido, mientras que Barbie queda retratada como la pobre esposa insatisfecha. Unas fotografías gamberras y llenas de guiños a todos aquellos que nunca se creyeron la rutina de la perfecta muñeca rubia.

No es la primera colección de Goldstein que deja en entredicho algunos tópicos infantiles. En su anterior trabajo 'The Fallen Princesses', mostraba la vida oculta de las princesas Disney ya creciditas. Una Blancanieves rodeada de niños con el príncipe sentado en el sofá bebiendo, mientras que Cenicienta ligaba en un bar de carretera, eran algunas de las imágenes captadas por la fotógrafa. Y es que los finales de cuento, ya no son lo que eran.