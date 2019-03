Óscar Puente revela el caché de Rosalía en cada concierto

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, anunciaba a través de su perfil de Twitter que la cantante estadounidense Gloria Gaynor ofrecería un concierto en la capital pucelana con motivo de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. "El 8 de septiembre Gloria Gaynor nos deleitará con sus temazos eternos", explicaba el alcalde socialista en la red social.

Esta publicación tuvo numerosas respuestas, pero hubo una que llamó la atención Puente: "¿A Rosalía la damos ya por imposible, no?", preguntaba un usuario. El alcalde de Valladolid respondió rápidamente a la cuestión explicando el precio que pide la cantante por acudir a las fiestas: "Pide 500.000 euros. Tú me dirás", contestaba.

La respuesta de Óscar Puente no pasó desapercibida entre los usuarios de la red social, que no dudaron en hacer gala de su humor tras enterarse del dinero que pide Rosalía por cada concierto.

Rosalía lo desmiente a través de Twitter

La cantante barcelonesa de 26 años, cuya música se caracteriza por la fusión entre flamento y trap, ha salido al paso de las especulaciones que se estaban haciendo sobre su caché y ha desmentido la información ofrecida por el alcalde de Valladolid, Óscar Puente.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, Rosalía asegura que todo lo que se dice es "falso" y explica que aunque es cierto que sus conciertos no son sencillos y que hay mucha gente trabajando, la cifra ofrecida por el socialista "está lejos de ser verdad".

Tras este desmentido de Rosalía, el alcalde de Valladolid se ha reafirmado con un nuevo mensaje en Twitter en el que ha asegurado que el agente de Rosalía les dijo tras dos meses de espera que "empezarían a hablar" a partir de esa cifra. "Su agente nos dijo, después de tenernos dos meses esperando, que empezarían a hablar con nosotros a partir de 500.000 euros. En todo caso, si esa no es la cifra, digamos su caché y estaremos encantados de contratarla. Ya lo intentamos en 2018 cuando nos pedía 45.000 euros pero no tuvo fecha", ha indicado Puente.

El regidor ha apostillado, para "zanjar" la polémica, que el ayuntamiento no dice que el caché de la artista sea "alto o bajo" ni lo critica, sino que "simplemente" constatan que no pueden pagarlo. "Ante la pregunta de por qué no traemos a esta artista hemos respondido con absoluta transparencia. Y con la verdad", ha concluido Puente.

También te puede interesar...

Rosalía entra en la lista Forbes de los jóvenes menores de 30 años más influyentes de Europa

Rosalía arrasa en la gala de los Grammy Latinos