Rosalía arrasa en la gala de los Grammy Latinos

La mexicana Natalia Lafourcade, el colombiano Carlos Vives y la española Rosalía han sido algunos de los vencedores de la gala previa que sirve de antesala a la 19 edición de los premios más importantes de la música latina, que se celebran en Las Vegas (Estados Unidos).

También triunfaron en este evento previo, en el que se entregan la mayoría de los Latin Grammy, otras figuras consolidadas del panorama hispano como el argentino Fito Páez, el uruguayo Jorge Drexler, los españoles Enrique Bunbury y Manolo García, el mexicano Luis Miguel o los colombianos Aterciopelados y Juanes.

Rosalía, que con cinco nominaciones era una de las grandes favoritas en estos Latin Grammy, se alzó con el reconocimiento a mejor canción alternativa por 'Malamente', distinción que compartió con Antón Álvarez Alfaro (C. Tangana) y Pablo Díaz-Reixa (El Guincho).

El brasileño Chico Buarque (mejor álbum de música popular brasileña y mejor canción en lengua portuguesa) y la argentina Claudia Montero (mejor álbum de música clásica y mejor obra clásica contemporánea) fueron los únicos artistas que pudieron cantar victoria por partida doble. "Qué emoción, qué emoción. Estoy muy agradecida. Quiero dedicar esto a México, a Latinoamérica, a todos nuestros hermanitos que están llegando a México", dijo Lafourcade, ganadora del mejor álbum folclórico por 'Musas, Vol. 2', en referencia a la caravana de inmigrantes centroamericanos que trata de cruzar el país camino de Estados Unidos . "Están pasando por momentos difíciles. Ahí están nuestros corazones con ustedes", añadió.

Por su parte, Carlos Vives (mejor álbum tropical contemporáneo por 'Vives') dio las gracias a la Academia Latina por "creer en las raíces" y dedicó el galardón a los músicos de su tierra.

"Decirle (a Colombia) que ojalá cambiemos un poco ese pensamiento de creer que el que triunfa es el que lograr irse", apuntó. "Quiero dedicarle este premio a mi primera guitarra de paracho, que era una guitarra mexicana que me regaló mi tío", dijo sobre el escenario Jorge Drexler, que recibió el gramófono dorado al mejor álbum de cantautor por "Salvavidas de hielo" recordando el instrumento con el que compuso sus "primeras canciones".

"La música tiene un don extraordinario, que es acompañarnos en el trámite de la vida", señaló el argentino Fito Páez (mejor canción de rock por "Tu vida, mi vida"), quien instó a los artistas a conocer el "arcón extraordinario" de la música popular latina y a "generar belleza, acompañar y darle alegría a todos los corazones de este continente y del mundo".

Esta gala previa dejó algunas anécdotas como el sombrero con forma de gramófono que vistió Andrea Echeverri de Aterciopelados o la actuación de la española Rozalén con su canción 'La puerta violeta' que, como es habitual en el caso de esta artista, estuvo acompañada por una intérprete de lengua de signos.

El agradecimiento de Rosalía a todas las mujeres

Rosalía ha dado las gracias en su discurso "a todas las mujeres" que le mostraron que se podía triunfar en el mundo de la música.

"Gracias a todas las mujeres de la industria que me han enseñado que se puede; porque gracias a ellas estoy aquí", afirmó la joven tras mencionar, por ejemplo, a grandes figuras como Lauryn Hill, Björk o Kate Bush.

"'Oh my god', dios mío, muchas gracias. Esto es increíble, es un sueño. Gracias por tanto cariño, gracias por el reconocimiento. Estoy orgullosa de poder liderar mi proyecto, de hacer siempre la música que me representa, poder compartirla con el mundo y estar aquí", aseguró Rosalía, muy emocionada sobre el escenario.

La española también se ha acordado de su familia y de su "hermano" y colaborador Pablo Díaz-Reixa (El Guincho). "Gracias por ser tan generoso conmigo cuando no había dinero ni nada", indicó.

Se trata del segundo gramófono ganado por Rosalía, después de que en la ceremonia previa de los Latin Grammy se llevara el reconocimiento a la mejor canción alternativa, también por 'Malamente'.

Los premios entregados en la pregala de la 19 edición de los Grammy Latino fueron los siguientes:

Mejor álbum cristiano (en portugués): 'Som da minha vida', Fernanda Brum.

Mejor álbum pop contemporáneo en lengua portuguesa: 'Noturno', Anaadi.

Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa: 'Lenine em trânsito', Lenine.

Mejor álbum de samba/pagode: 'Amor e música', Maria Rita.

Mejor álbum música popular brasileña: 'Caravanas', Chico Buarque.

Mejor álbum de música sertaneja: 'Elas em evidências', Chitãozinho & Xororó.

Mejor canción en lengua portuguesa: "As caravanas", Chico Buarque. - Mejor álbum instrumental: "Identidad", Miguel Siso.

Mejor álbum folclórico: 'Musas (un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos), Vol. '", Natalia Lafourcade.

Mejor álbum de tango: 'Vigor tanguero', Pedro Giraudo.

Mejor álbum de música flamenca: 'Al este del cante', Arcángel.

Mejor álbum de jazz latino / jazz: 'Naturaleza universal', Hermeto Pascoal & Big Band.

Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa: '+AR', Almir Sater & Renato Teixeira

Mejor álbum cristiano (en español): "Setenta veces siete", Alfareros. - Mejor álbum de música latina para niños: "Imaginaré", Claraluna.

Mejor álbum de música clásica: 'Mágica y misteriosa', Claudia Montero.

Mejor obra/composición clásica contemporánea: 'Luces y sombras. Concierto para guitarra y orquesta de cuerdas', Claudia Montero.

Mejor arreglo: "Se le ve", Milton Salcedo. - Mejor diseño de empaque: "Diferentes tipos de luz", Carlos Sadness.

Mejor álbum de cumbia/vallenato: 'Esto es vida"' Silvestre Dangond.

Mejor álbum tropical contemporáneo: 'Vives', Carlos Vives.

Mejor álbum tropical tradicional: 'A mí qué - Tributo a los clásicos cubanos', José Alberto El Canario & El Septeto Santiaguero.

Mejor álbum de fusión tropical: 'Como anillo al dedo', Aymee Nuviola.

Mejor canción tropical: 'Quiero tiempo', Juan Carlos Luces & Víctor Manuelle.

Mejor álbum cantautor: 'Salvavidas de hielo', Jorge Drexler.

Mejor álbum de música ranchera/mariachi: '¡MÉXICO Por Siempre!', Luis Miguel.

Mejor álbum de banda: 'Los Gustos Que Me Doy', Banda Los Recoditos.

Mejor álbum de música tejana: 'Tex Mex Funk', Roger Velásquez & The Latin Legendz.

Mejor canción regional mexicana: 'Probablemente', Christian Nodal.

Mejor álbum de rock: 'Expectativas', Bunbury. - Mejor álbum pop/rock: "Geometría del rayo", Manolo García.

Mejor canción de rock: 'Tu vida, mi vida', Fito Páez.

Mejor álbum de música alternativa: 'Claroscura', Aterciopelados.

Mejor canción alternativa: 'Malamente', Antón Álvarez Alfaro, Pablo Díaz-Reixa & Rosalía.

Mejor ingeniería de grabación para un álbum: '50 años tocando para ti', Rafa Sardina.

Productor del año: Linda Briceño. - Mejor vídeo musical versión corta: 'Pa dentro', Juanes.

Mejor vídeo musical versión larga: 'En letra de otro', Pedro Capó.