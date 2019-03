One Direction enamora en su primer concierto en Madrid

Comenzaron casi con puntualidad británica, pero sin rastro de flema y con una frescura inusuales One Direction 'jugaron' sobre el escenario durante más de dos horas derritiendo a sus enfervorecidos fans, en su mayoría adolescentes, como era de esperar.



Harry, Niall, Louis, Zayn y Liam llegaron a la capital con ganas de pasárselo bien, y consiguieron contagiar de ese espíritu hasta a los abnegados padres que acompañaban a sus hijos. Al público más joven ya lo tenían en el bolsillo.



El concierto empezó con 'Up all night', canción que le dio nombre a su primer disco, que preparó el terreno para otros éxitos como 'One thing' o 'Heart Attack'. El Palacio de Vistalegre parecía venirse abajo con cada mirada cómplice a la cámara de Harry o Niall, los más aclamados, y los gritos ensordecedores conseguían paliar por momentos el desastroso sonido del recinto.



El instante más emotivo llegó con los primeros acordes de 'Moments', cuando prácticamente todos los asistentes desplegaron folios blancos con un 'GRACIAS' escrito en ellos. La iniciativa, orquestada gracias a las redes sociales, logró emocionar a la banda, que no dudó en unirse y crear una especie de comunión entre fans e ídolos.



A cambio, los chicos se entregaron en cuerpo y alma, bailando flamenco, atreviéndose a versionar éxitos hasta de Aerosmith y a chapurrear el español.



'More than this', 'Last first kiss' y 'Little things' constituyeron los momentos más románticos, que sirvieron para tener a los componentes de la boyband sentaditos y formales. Todo lo contrario a cuando, irreverentes, llegaron a bajar a la pista para estar más cerca de sus seguidores.



Cerraron la noche con sus éxitos más internacionales, 'What makes you beautiful' y 'Live while where young' mientras los fans terminaban de dejarse las gargantas y unas esferas gigantes que rebotaban sobre sus cabezas con kilos y kilos de confeti ponían el broche final a una velada que desencadenará muchos suspiros adolescentes.