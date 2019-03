Música, arte y playa: vive el FIB con antena3.com

Una vez más este festival de reconocimiento internacional permite vivir a todos los asistentes una gran experencia: acampada gratuita, actividades extramusicales, conciertos y ¡playa!

El encargado de romper el hielo será The Streets. Este rapero británico actuará en el escenario Maravillas. Su ritmo garage dará paso a otros grupos como Plan B, Pendulum o Paolo Nutini. Además, en este escenario actuará Lourdes Hernández, más conocida como Russian Red, que tras debutar con su primer disco ha vuelto con "Fuerteventura", dispuesta a demostrar la madurez de su música.

El toque latino lo pondrá Julieta Venegas en el escenario Fiberfib.com. La acompañarán grupos como Chase&Status o The Spires. Al mismo tiempo en el Fibclub, se darán cita grupos como Dorian, Anna Calvi o Guikke Milkway Dj, compositor español que encabeza el grupo La Casa Azul.

Esperamos que no te hayas cansado mucho tras este agitado día porque el viernes 15 te esperan muchos más conciertos. The Strokes vienen pisando fuerte con su cuarto disco que será presentado en el festival. Brandon Flowers, cantante de The Killers, también estará allí junto a Elbow, Nudozurdo o The Paris Riots, que repiten en el FIB.

Después de dos días de conciertos no pueden ser otros que los Arctic Monkeys los que hagan vibrar a los asistentes. Sus ritmos cañeros llevan desde 2006 ganando adeptos y muchas de sus canciones se han convertido en himnos juveniles.

Los cada vez más conocidos Lori Meyers también tienen su hueco en el festival. Repiten actuación, pero esta vez con su cuarto álbum "Cuando el destino nos alcance". Beirut, Nadadora o Sunta Templeton son algunas de las bandas que completan el cartel del sábado.

El FIB prepara un final apoteósico para el domingo 17. Arcade Fire, Portishead, CatPeople o The Go!, entre otros, pondrán el broche de oro a 4 días de música non stop.



Más que música

Entre tanta música también hay tiempo para disfrutar de otras actividades. El FIB propone un festival de cortos, teatro, danza, actuaciones de humor con cómicos como Dave Thompson y un curso sobre la relación entre música y periodismo.

Además, la organización ofrece a todos los asistentes la posibilidad de acampar de manera gratuita en el CampFIB.