Muere Maurice Sendak, célebre ilustrador de cuentos infantiles

Sendak, que saltó a la fama en 1963 con la publicación de "Donde viven los monstruos", falleció en Danbury (Connecticut) por complicaciones derivadas de un derrame cerebral, según dijo al diario su editor, Michael di Capua.

Los cuentos de Sendak, que introdujeron al lector en un mundo mágico de grandes riquezas visuales y narrativas, han sido una parte fundamental de la niñez estadounidense desde los años sesenta.

Su obra literaria es amplia, pero Sendak es principalmente conocido por una decena larga de cuentos infantiles que él mismo ilustró, incluido el ya citado título, que en 1964 le hizo ganar la prestigiosa medalla Caldecott y que sigue cosechando éxitos de venta en todo el mundo.

Autor también de "La cocina de noche", Sendak obtuvo igualmente, en 1996, la Medalla Nacional de las Artes, de manos del entonces presidente Bill Clinton, por su vasta obra literaria. Sendak, según los críticos, sentó escuela, porque nunca limitó su obra a la fórmula convencional, segura y fielmente seguida por otros autores de cuentos infantiles: también presentó al lector el lado más "oscuro" de la psique humana.

Sendak se dio asimismo a conocer por sus imaginativas ilustraciones en obras como "A Hole is To Dig", de Ruth Krauss, o "Osito", de Else Holmelund Minarik.

Además de elogios, algunas de sus obras suscitaron controversia y censura, como es el caso de "La cocina de noche", que en el pasado fue censurado por un desnudo infantil en el que algunos detractores vieron connotaciones eróticas. A través de su obra, Sendak dejó claro que no le incomodaba romper moldes y tradiciones de la literatura infantil estadounidense.

Como prueba, muchos de sus libros incluyen héroes y heroínas que, contra lo que dictaban las convenciones, no eran bien educados sino que podían ser tercos y hasta desagradables. En el libro "Donde viven los monstruos", que además ha sido adaptado al teatro y el cine, Sendak cuenta la historia de un niño llamado Max que se embarca en un paseo por su propia imaginación después de que su madre le castigue mandándole a la cama sin cenar.

Ya en su habitación, Max se imagina en una extensa jungla poblada por monstruos que inspiran terror, pero al final el niño se comporta con valentía y los vence uno a uno mirándolos fijamente a los ojos sin parpadear.

Aunque los monstruos lo coronan como su rey, Max se siente solo y desea regresar a la habitación de su casa, donde le espera la cena, aún tibia. El libro, un clásico de la literatura infantil, logró un volumen de ventas superior a los 19 millones de ejemplares en 2009, buena parte de ellos en Estados Unidos.

Entre la vasta obra literaria de Maurice Sendak figuran cuentos como "Outside Over There" (1981), "El letrero secreto de Rosie" (1960), "Dídola, pídola, pon!" (1967), y "Minibiblioteca" (1962).