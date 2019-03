Alfombras patchword hechas de retales y cosidas a mano son la última moda para vestir las casas este otoño. Casas que se llenan de mantas teñidas de colores alegres, sofás lisos y espejos que engañan al ojo y agrandan espacios. Es el triunfo absoluto del reino animal y vegetal, segun la firma Becara.

Lo último son los troncos de árbol para hacer mesas de salón y conchas marinas y cuernos para lamparas o esculturas. Está claro que esta de moda decorar con animales de todo tipo. Por ejemplo, osos en la pared y tortugas, ranas o cocodrilos en la mesas y pajaritos en los cojines.

Pero lo más novedoso es el mueble joya, piezas únicas que no se usan, segun el interiorista Javier Muñoz, que nos muestra como ejemplo una silla danesa del siglo pasado, que tiene en su tienda de Madrid.



En los nuevos salones de otoño hay que estar alerta porque el comedor como tal desaparece, igual que los cortinones. Ahora se llevan las lamas o visillos de metal en las ventanas. "Hay que aligerar visualmente las casas y además ahora se come en bandejas delante del televisor", destaca Muñoz. Y un último truco para no cansarse de los estilimos de nuestro hogar es utilizar tejidos lisos para piezas grandes y estampados para los muebles pequeños. Si son geométricos, mejor.