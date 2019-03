Miguel Bosé: "No me arrepiento de la campaña de la ceja, aunque sí de sus consecuencias"

Tras 30 años sobre los escenarios, Miguel Bosé arranca una nueva gira. Estará en México durante un mes y después regresa a España donde nos hará bailar en sus conciertos por todo nuestro país.

Con ganas de cruzar el charco, define a América como su hogar. "América es mi hogar de corazón porque es donde más tiempo estoy". Y así es. El cantante pasa la mayor parte del tiempo allí trabajando y creando nuevos temas musicales.

En la entrevista personal que ha concedido a Antena 3, se reconoce más futbolero que taurino, aunque, recordando palabras de su abuelo que decía que los toros no son solo profesión, son una actitud, "de ser así, soy torero".

Pero por encima de ello se considera fiel seguidor del Real Madrid, "da igual si soy mourinhista o no, por encima de todo del Madrid, en las buenas y en las malas".



Miguel Bosé fue uno de los artitas que participó en la campaña de apoyo a Rodríguez Zapatero con el famoso spot de 'la ceja'. Ahora años después, dice no sentirse arrepentido de haber participado en ello, pues defendía sus ideales, aunque sí de las consecuencias en las que ha derivado. "No me arrepiento de haber participado en una campaña de elecciones de un partido en el que creo, de sus consecuencias sí, no salió bien", reconoce.

Por lo demás, se considera un ciudadano normal con una rutina y normalidad cuyo refugio es una intimidad "muy común y aburrida". Como contrapunto, explica, "tengo una vida profesional muy excepcional" y le gustaría que si es recordado, sea "como cada quién quiera. Lo importante es que lo hagan a su manera".